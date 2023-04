Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik gikk det for de toneangivende børsindeksene torsdag:

Industritunge Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 1,14 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 1,99 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, steg 1,33 prosent

Teknologigigantene, som har drevet den solide oppgangen for teknologiindeksene så langt i år, fortsatte den fine trenden. Apple, Amazon, Meta, Tesla og Microsoft steg mellom to og fem prosent torsdag.

Kvartalsresultater

Før børsåpning torsdag kom produsentprisindeksen for mars, som viste en nedgang på 0,5 prosent på månedsbasis. Det var på forhånd ventet en helt flat utvikling.

Onsdag kom konsumpristall for mars, som viste en kjerneinflasjon på 5,6 prosent. Inflasjonstallene var marginalt bedre enn ventet og bidro til oppgang fra start ved de amerikanske børsene, men stemningen snudde etter publiseringen av referatet fra den amerikanske sentralbankens seneste rentemøte.

Av referatet gikk det blant annet frem at sentralbankens stab venter at tilgangen på kreditt vil stramme seg til som følge av bankuroen, og at økonomien vil havne i en resesjon i andre halvår 2023. Deretter ventes det at økonomien skal hente seg inn igjen i 2024 og 2025.

Investorene stålsetter seg også for resultatsesongen, som begynner for alvor denne uken. Fredag skal storbankene JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup legge frem rapporter for første kvartal.

Flyselskapet Delta Air Lines la frem tall for første kvartal torsdag ettermiddag. Tapet var større enn ventet, men til gjengjeld jekket selskapet opp guidingen for andre kvartal etter et rekordhøyt antall forhåndsbestillinger for sommeren, ifølge CNBC. Aksjen åpnet opp, men