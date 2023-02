Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tallene vi la frem i dag viser at marginene går ned, og at kostnadene øker. Det skaper usikkerhet fremover, som reflekteres i børsmarkedet, sier konsernsjef Nils K. Selte i Orkla.

Tirsdag morgen la dagligvaregiganten, som eier blant annet Toro, Stabburet, Zalo, Idun og Nidar, frem tall for fjorårets siste kvartal.

Konsernets resultat før skatt endte på 1,7 milliarder kroner, en nedgang på åtte prosent fra samme periode i 2021. Nedgangen skyldes kostnadsøkninger i hele verdikjeden.

Orkla asa, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 16077 14027 14,6 % Driftsresultat (ebit) 1702 1783 -4,5% Resultat før skatt 1702 1841 -7,6%

Resultatet falt selv om omsetningen økte til 16 milliarder kroner, fra 14 milliarder kroner i samme periode året før. Det sendte aksjen kraftig nedover på Oslo Børs. Aksjen falt på det meste nær ni prosent, men endte dagen ned 6,4 prosent.

Kursfallet gir største aksjonær Stein Erik Hagen og familien et papirtap på 1,2 milliarder kroner på bare én dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ekstrem øvelse

Konsernsjef Nils K. Selte i Orkla sier arbeidet fortsetter med å håndtere kostnadsøkningene og utfordringene det medfører.

– Det har vært et utrolig komplekst år. Den geopolitiske situasjonen gjør at innsatsfaktorene øker. Inflasjonen treffer oss, og alle kostnader eser ut. Med den type inflasjon vi ser, er det en ekstrem øvelse som vi ikke har sett maken til de siste 20–30 årene, sier Selte.

Kraftige kostnadsøkninger har vært et gjennomgående tema i Orklas kvartalsrapporter helt siden sommeren 2021.

Orklas konsernsjef lot det i fjor sommer ikke være noen tvil om hva som er konsernets strategi: Ta ut prisøkningene krone for krone til Orklas kunder.

Samtidig melder styret om at det vil foreslå et utbytte for regnskapsåret 2022 på tre kroner per aksje, som til sammen utgjør et utbytte på tre milliarder kroner. Det er det samme beløpet som året før.

Sier Orkla må ta sitt ansvar

Da januar ble til februar, gjorde butikkene et ytterligere prishopp etter nye prisøkninger fra leverandørene. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har flere ganger manet dagligvareaktørene til å vise «samfunnsansvar», og ikke sko seg på dyrtiden ved å øke prisene mer enn nødvendig.

– Jeg er ikke opptatt av å laste noen aktører. Det er et felles ansvar å opptre ansvarlig. Vi er viktige samfunnsaktører, og Orkla må ta sitt ansvar. Det gjør vi ved å ta ut kostnadene i verdikjeden, som er med på å fjerne kostnader for kundene våre, sier Selte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

1. februar lanserte regjeringen en tipunktsplan for bedre utvalg og lavere priser i matbutikken. Regjeringen vil blant annet finne ut av hvem som tjener på at prisene øker. Konsernsjefen i Orkla er klar på at han støtter arbeidet som legges ned.

– Det vi er opptatt av er at man ikke bare går inn i et ledd. Man må kartlegge bransjen totalt, slik Vestre nå gjør. Det å bare gå på usaklig prisdiskriminering blir feil isolert sett, sier Selte.

Ny struktur

Samtidig som Orkla slapp resultatene for tredje kvartal i fjor, meldte selskapet om store strukturelle endringer med virkning fra 1. mars. Orkla skulle deles opp i 12 porteføljeselskaper, der rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper.

Den nye toppledelsen vil fremover bestå av ytterligere fem konserndirektører, i tillegg til konsernsjef Selte. Disse skal danne et investeringsteam, bestående av Maria Syse-Nybraaten, Audun Stensvold, Øyvind Torpp, Atle Vidar Nagel Johansen og Hege Holter Brekke.

– Vi tror vi får sterkere fokus fra ledelsen, og ledelser i disse selskapene som kun fokuserer på sin egen virksomhet for å øke verdiskapingen fremover og for å drive businessen fremover. Og det vil bli egne styrer, sa Selte den gang.

Orklas ledergruppe vil i tillegg bestå av fire konserndirektører med ansvar for sentrale konsernfunksjoner: Harald Ullevoldsæter (finansdirektør), Christer Grønberg (hr), Camilla T. Robstad (juridisk) og Håkon Mageli (kommunikasjon).

Siden omstruktureringen ble varslet har Orkla-aksjen falt rundt fem prosent. Selskapet prises nå til 74 milliarder kroner. Stein Erik Hagen og familien er største eier med 25 prosent av aksjene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.