Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet den siste uken i andre kvartal med forsiktig oppgang, og endte til slutt opp 0,1 prosent.

Det gjør at hovedindeksen har steget en drøy halv prosent når første halvdel av 2023 nærmer seg slutten. Blant selskapene på hovedindeksen er det Norwegian som er den desiderte kursvinneren, med en oppgang på 52,4 prosent så langt i år.

Ellers blant tungvekterne steg Equinor og Yara henholdsvis 0,8 og 0,1 prosent, mens Hydro endte mandagen med en oppgang på vel halvannen prosent. Frontline falt nye tre prosent og er ned over åtte prosent den siste knappe uken.

På slutten av uken rettes markedets øyne mot ledighetstall og Norges Banks valutatransaksjoner for juli.

SAS tapte 696 millioner

Før børsåpning kom en rekke selskaper med oppdateringer. Blant annet kunne flyselskapet SAS melde om kraftig tap i perioden 1. november til 31. mai, der fremgikk det at i mai alene var tapene på 696 millioner svenske kroner.

SAS er som kjent i konkursbehandling i USA, og som et ledd i prosessen må selskapets og dets datterselskaper levere månedlige drifts- og finansielle rapporter. Det fremgikk også fra rapporten at kontantbeholdningen økte, og ved utgangen av mai var det på 6,66 milliarder kroner.

Aksjen falt til slutt over fire prosent.

Riggselskapet Seadrill varslet markedet i morgentimene at det er i forhandlinger om å selge de tre oppjekkbare riggene «West Castor», «West Telesto» and «West Tucana», og selskapets eierandel i Gulfdrill – som er på 50 prosent. Seadrill-aksjen steg 0,6 prosent etter meldingen om det potensielle salget.

Kronen styrkes

Den norske kronen styrket seg noe gjennom handelsdagen. Etter forrige ukes rentebeslutning fra Norges Bank fikk kronen drahjelp og styrket seg hele 12 ører mot euroen.

Det var knyttet stor spenning til om sentralbanksjef Ida Wolden Bache ville sette opp styringsrenten 0,25 prosent eller 0,5 prosent. Etter fasiten kom torsdag forrige uke steg kronen både mot euroen, dollaren og svenske kroner.

Mandag ettermiddag koster én euro rundt 11,7 kroner, én amerikansk dollar koster 10,7 kroner og et britisk pund koster 13,6 kroner.

