Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 1,5 prosent tirsdag morgen, etter mandagens snuoperasjon. Da blant annet bank- og finansaksjer fikk et pent løft etter det sveitsiske bankdramaet i helgen.

Oljeprisen, brent spot, ligger tirsdag morgen på rundt 74 dollar per fat og har falt over åtte prosent den siste måneden.

Det ble til slutt en oppløftende start på uken på verdens børser etter helgens thriller i Sveits, der det ble klart søndag kveld at UBS tar over den skandalerammede rivalen Credit Suisse for tre milliarder sveitsiske franc.

I Europa var det bred oppgang for de ledende indeksene mandag, mens i USA endte alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street i pluss.

Gjensidige med tap

Før børsåpning tirsdag opplyste det norske forsikringsselskapet Gjensidige om sin eksponering mot Credit Suisse.

Det hadde ingen egenkapitalinteresser, men satt til sammen på en eksponering på fire mill. kroner i AT1-obligasjonene som ble skrevet ned til null i forbindelse med UBS-oppkjøpet. Samlet hadde Gjensidige en eksponering på 38 mill. kroner i Credit Suisses gjeldsinstrumenter, under 0,1 prosent av investeringsporteføljen.

Aksjen stiger 0,5 prosent.

Rec Silicon meldte i morgentimene om at selskap har inngått gjeldsfinansiering på 110 millioner dollar med KEB Hana Bank i Sør-Korea, som vil bli brukt til å innløse selskapets sikrede obligasjon som forfaller 13. april.

I tillegg trenger må selskapet hente mer penger for å finansiere oppstarten av Moses Lake-fabrikken og kapasitetsinvesteringen i Butte. Rec Silicon vurderer finansieringsmuligheter videre, het det i meldingen.

Aksjer stiger 14,1 prosent

Aker BP opplyste at det har besluttet å ikke gå videre med Troldhaugen-prosjektet, som var ett av de ti prosjektene oljeselskapet leverte Plan for utbygging og drift for i desember i fjor. Troldhaugen-prosjektet utgjorde rundt fire prosent at ventede nettoressurser, skriver Aker BP.

Aksjen stiger 1,9 prosent.

Rente-rush

Det er ventet ny rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken (Fed) onsdag. For knappe to uker siden priset markedet inn en dobbel renteheving, men siden bankuroen inntraff har markedet spriket i forventningene. I løpet av gårsdagen tok renteforventningene seg videre opp, og nå priser markedet inn med 70 prosent sannsynlighet at Fed hever renten.

Dagen etter følger Norges Bank etter og vi får fasiten på hvor høy styringsrenten blir fremover. Det er ventet at styringsrenten øker til 3,0 prosent, men forrige uke uttalte flere økonomer til DN at de ikke kan utelukke en dobbeltheving.