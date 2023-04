Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en tilnærmet flat tirsdag både i norsk og amerikansk aksjemarked, endte hovedindeksen ved Oslo Børs med en nedgang på 0,6 prosent onsdag.

Samtidig har oljeprisen falt 1,5 prosent siden midnatt, der brorparten av fallet er kommet gjennom formiddagen.

Oljeprisfallet smittet over på olje- og gasselskapene, der Equinor, Børsens største, falt 1,5 prosent.

Aker BP-aksjen falt 3,4 prosent, etter å ha kommet med en kvartalsoppdatering før Børsen åpnet.

Der meldte nemlig Aker BP at det skriver ned verdier for rundt 400 millioner dollar, tilsvarende cirka 4,2 milliarder kroner.

Nedskrivningene er knyttet til Edvard Grieg-feltet, og selskapet skriver at de hovedsakelig kommer som følge av at Troldhaugen-prosjektet ble droppet, slik selskapet meldte i slutten av mars.

Nedskrivningen er såkalt «non-cash» som betyr at selskapet ikke tar tap, men nedjusterer den bokførte verdien av en eiendel i regnskapet.

I samme oppdatering meldte selskapet om en produksjonsøkning fra siste kvartal i 2022 til første kvartal i 2023 på 452.700 oljeekvivalenter.

Oppdrettsselskap faller etter emisjon

Oppdrettsselskapet Salmon Evolution falt 6,4 prosent, etter at det i natt fullførte en rettet emisjon der selskapet hentet inn rett over en halv milliard kroner. I emisjonen ble det utstedt 68,2 millioner aksjer til kurs 7,7 kroner, en rabatt på 7,7 prosent fra tirsdagens stengingskurs på 8,34 kroner.

Pengene skal gå til fase to av et anlegg ved kysten utenfor Molde.

I motsatt ende av skalaen steg Nykode Therapeutics 25,5 prosent etter en nyhet selskapet slapp rett etter børsstenging tirsdag.

Da kunngjorde helseselskapet de endelige resultatene fra fase to i en studie med kreftvaksinen VB10.16 i kombinasjon med immunterapi, og konklusjonen er at analysen «bekrefter tro» på selskapets kreftvaksine.

Nye bankresultater

Handelsdagen byr generelt på få kvartals- eller makrotall, men et viktig holdepunkt for markedsaktørene, er investeringsbanken Morgan Stanleys kvartalsrapport som ble lagt frem et par timer før børsåpning i USA.

Tidligere i uken har blant annet Goldman Sachs og Bank of America med kvartalstall, der begge slo forventningene til resultat per aksje. Førstnevnte rapporterte også et kraftig fall i inntjeningen, og begge ble aksjene sendt ned i kurs.

Etter bankkollapser og kraftige kursfall for en rekke små og store banker i mars, er markedsaktørene ekstra spente på kvartalsrapportene de samme bankene legger frem for kvartalet.

Det store spørsmålet er om bankuroen har påvirket resultatene.

– Flere av de store bankene har lagt frem resultater allerede, og så langt virker det som om ingen er nevneverdig påvirket, skriver Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i en morgenrapport.

– Goldman Sachs’ inntjeningsfall skyldes helt andre ting, og overordnet sett virker det som om de store bankene har nytt godt av renteoppgangen det siste året, fordi det har bedret rentemarginene deres betydelig, fortsetter hun.

– Flere positive overraskelser

Onsdag kveld legger blant annet IBM, gruveselskapet Rio Tinto og Tesla frem sine kvartalstall etter børsstenging i USA. Resultatsesongen er i ferd med å komme skikkelig i gang,

– Generelt har resultatsesongen så langt budt på flere positive overraskelser, og hverken selskapenes resultater eller guiding for utsiktene fremover er nødvendigvis konsistent med at en kraftig resesjon er på trappene i USA veldig snart, skriver Borgen Gjerde.

Dette trekker hun frem som én av årsakene til at renteforventningene har tikket oppover, etter å ha falt kraftig da bankuroen sto på som verst.

Beige book

Fed publiserer også en undersøkelse av hvordan det står til med ulike deler av amerikansk økonomi, den såkalte «beige book», i kveld.

Fed publiserer også en undersøkelse av hvordan det står til med ulike deler av amerikansk økonomi, den såkalte «beige book», i kveld.

– Undersøkelsen blir interessant denne gangen fordi det potensielt kan gi noe innblikk i hvordan bankuroen og eventuelle innstramninger på utlån fra mindre, regionale banker har påvirket aktiviteten eller utsiktene i deler av amerikansk økonomi, skriver Borgen Gjerde.