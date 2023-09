Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs falt 0,4 prosent ved børsåpning, men hovedindeksen hentet inn noe av fallet frem til lunsj. Deretter lå indeksen i tre timer rundt samme poengnotering som den avsluttet mandagen.

Så, da Kongsberggruppen skjøt fart etter meldingen om en storkontrakt i 15-tiden, fikk også hovedindeksen et løft på 0,5 prosentpoeng.

Det bidrar til det som så langt har vært en positiv start på høsten. September er historisk sett den svakeste måneden på Børsen, men så langt har hovedindeksen kun endt handelsdagen med oppgang.

Faktisk har Oslo Børs' viktigste indeks nå steget åtte dager på rad. Med det kopierer hovedindeksen et øyeblikk under euforistemningen i 2020. Hovedindeksen har nemlig ikke hatt en like god periode siden november 2020, da investorene storhandlet aksjer med nullrente i banken.

Oljeprisen fikk et løft

Tirsdag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for drøyt 90 dollar. Referansprisen fikk et solid løft parallelt med nyhetene fra Kongsberggruppen. Dermed bidro det også til at indeksene på Oslo Børs ble løftet såpass som de ble.

Equinor-aksjen endte dagen med en kursoppgang på 1,7 prosent. Aker BP fikk et kursløft på 1,4 prosent, og Vår Energi ble løftet 0,9 prosent.

Siden oljeprisen fikk en dipp i slutten av august, har prisen steget ni prosent på to uker.

Asia-fall

At tirsdagen skulle ende i det positive landskapet var slettes ikke gitt. På de asiatiske børsene natt til mandag var det brede fall. I Hongkong falt den ledende Hang Seng-indeksen 1,2 prosent.

I løpet av natten kom det flere ferske inflasjonstall. Prisveksten i Sør-Korea var 3,4 prosent i august – høyere enn konsensus som var på 2,7 prosent. På Filippinene lå prisveksten på 5,3 prosent i august.