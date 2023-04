Artikkelen fortsetter under annonsen

Da handelen åpnet torsdag morgen hadde nesten en tidel av alle selskapene notert ved Oslo Børs lagt frem kvartalstall i morgentimene samme dag.

Hovedindeksen åpnet flatt, men steg svakt utover dagen til en samlet oppgang på 0,7 prosent ved børsstenging. Oljeprisen har samtidig hentet seg noe inn etter å ha falt markert over flere dage. Brent spot-prisen er opp 0,4 prosent siden midnatt.

Resultatrush

Blant de tyve-talls kvartalsrapportene som kom torsdag, stakk disse seg ut:

Norske Skog meldte før børsåpning at Sven Ombudstvedt er ferdig som konsernsjef i selskapet, etter tolv år i stillingen. Aksjen falt 12 prosent.

Rekordlav vekst i husholdningenes innskudd

Ellers meldte SSB i morgentimene at husholdningenes samlede pengemengde hadde en tolvmånedersvekst på 2,8 prosent ved utgangen av mars, ned fra 3,3 prosent måneden før.

– Generelt høyere priser og høyere rentekostnader er noen av årsakene til at husholdningene ikke øker innskuddene like mye som i tidligere år, sier seniorrådgiver Even Oppedal i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig viser de sesongjusterte tallene at omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra februar til mars.

– Sammenlignet med hva vi ble vant til under pandemien, med store svingninger i varehandelen, er det nå små endringer for de fleste næringene i mars, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

På forhånd var det ventet en forsiktig vekst på 0,1 prosent, ifølge estimater hentet inn av TDN Direkt.

Utover dagen legger Norges Bank frem sin utlånsundersøkelse som kan gi innblikk i hvorvidt bankene har strammet inn kredittpraksisen i kjølvannet av bankuroen.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport torsdag at Norges Bank ikke har vist nevneverdig stor bekymring rundt de finansielle forholdene etter bankuroen, og deres egne beregninger – indeksen for finansielle forhold (FCI) – var i mars lite endret sammenlignet med nivåene ved utgangen av fjoråret.