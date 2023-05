Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,7 prosent på ukens første handelsdag, og stengte til 1213,09 poeng. Det gir en oppgang på rett over to prosent så langt i år.

Equinor ble som vanlig mest omsatt og steg 1,3 prosent og steg 1,3 prosent, etterfulgt av Aker BP og Frontline. De to sistnevnte endte med en henholdsvis oppgang på 2,15 prosent og en nedgang på syv prosent.

Ellers steg Hydro 2,6 prosent og DNB 0,43 prosent.

Oljeprisen ligger på rundt 76,5 dollar fatet mandag ettermiddag, ned over fire prosent den siste uken.

Les også: DNB setter opp rentene på boliglån

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kronen styrker seg

Den norske kronen hentet seg en god del inn mot slutten av forrige uke, etter kraftig fall mot euroen de forgående dagene. Mandag styrket kronen ytterligere gjennom dagen. Én euro koster i skrivende stund 11,56 kroner, mens man til sammenligning måtte ut med 11,89 kroner for én euro torsdag forrige uke.

Nordeas valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen tror oppgangen i kronekursen kommer av Norges Banks uttalelser etter det hevet styringsrenten forrige onsdag.

Nordeas valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen på rente- og valutadesken i deres kontorer i Oslo. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Det som ble sagt leses av markedet som at renten settes mer opp dersom kronekursen holder seg svak, og det betyr noe. Rentedifferansen mot utlandet har gått i favør av den norske kronen, likevel er det rart å fastslå at det er driveren ettersom det ikke var tilfellet forrige uke da kronen fortsatte å svekke seg mens rentedifferansen økte, sier Eek-Nielsen.

At kronekursen har svekket seg i så stor grad som den har gjort, har for mange vært uforklarlig. Eek-Nielsen sier at vanligvis svekker kronen seg dersom aksjemarkedet krasjer, men hittil i år har det vært lite dramatikk. Kronen har likevel svekket seg «jevnt og trutt».

– Det har vært en form for seigpining, legger Eek-Nielssen til.

Denne uken er det duket for publiseringen av en rekke nøkkeltall, både her hjemme og i utlandet. Eek-Nielsen sier at inflasjonstallene her hjemme og inflasjonstallene som kommer fra USA som kommer onsdag, vil ha betydning for risikosegmentet i markedet, som igjen vil ha en effekt på kronekursen.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets på sin side skriver i mandagens morgenrapport at for den norske kronen vil trolig fremleggelsen av det reviderte nasjonalbudsjettet på torsdag kunne medføre svingninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig peker økonomene på at petroleumsprisene, som har utviklet seg betydelig svakere enn lagt til grunn i statsbudsjettet. Både volum og prisforutsetninger på olje og gass vil påvirke forventningene til størrelsen på Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten, som flere aktører den siste tiden har kritisert.

– I lys av nedgangen i petroleumsprisene, særlig gassprisene, kan dermed forventningene i økende grad kunne gi noe mer støtte til den norske kronen gjennom sommeren og høsten, heter det videre.

Denne uken får investorer og økonomer flere nøkkeltall for norsk økonomi. Onsdag legges inflasjonstallene for april frem, torsdag legges det reviderte nasjonalbudsjettet frem og fredag presenteres bnp-tall.

Amerikansk bankuro

Amerikanske banker som Silicon Valley Bank, Signature Bank og First Republic Bank – samt sveitsiske Credit Suisse – har i løpet av kort tid gått over ende. For hver bank som har kollapset har myndigheter og sentralbanker forsikret at demningen nå er tettet og at krisen er over.

Forrige uke var finansmarkedene nok en gang preget av uro i den amerikanske banksektoren. Flere amerikanske banker, som Pacwest Bancorp og Western Alliance Banccorp raste på de amerikanske børsene. Fredag gjorde selskapene imidlertid kraftig rekyl.

En analytiker i en av de større investeringsbankene i USA, JP Morgan, mener fredag at det er tid for å utnytte kursfallene, som i Western Alliance. Analytiker Steven Alexopoulos løfter anbefalingen fra hold til kjøp, og setter et kursmål på 46 dollar. Det vil være mer enn en dobling i kursen etter fallet torsdagens forrige uke. Selv etter fredagens rekyl er det fortsatt 70 prosent opp til Alexopoulos' kursmål.

Den positive investorbølgen tok også tak i større banker som Bank of America og Wells Fargo, der kursoppgangen var 2,7 og 3,4 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.