Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,62 prosent torsdag, etter å ha åpnet litt opp på morgenen. Oljeprisen ligger torsdag ettermiddag på 81,50 dollar på nordsjøolje etter å ha falt utover ettermiddagen.

Børslokomotivet Equinor falt torsdag hele 3,66 prosent, mens Aker BP endte ned 2,74 prosent.

Alle lakseselskapene falt kraftig etter uttalelser fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum om lakseskatt. Mowi og Salmar falt henholdsvis 3,86 prosent og 6,24 prosent.

Like før børsen åpnet kom nyheten om at Øystein Stray Spetalen trekker seg fra styret i Horisont Energi med umiddelbar virkning. Beskjeden kom dagen etter at Equinor og Vår Energi ga beskjed om at de kaster inn håndkleet og trekker seg fra Barents Blue-prosjektet.

Horisont Energi-aksjen stupte hele 20,63 prosent torsdag.

Resultatrush

Resultatsesongen er i gang for fullt, og flere selskaper la torsdag morgen frem rapporter for fjerde kvartal 2022.

For Telenor endte forrige kvartal med en omsetning på 25,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 3,3 milliarder kroner. Samtidig blir det foreslått et utbytte på til sammen 13,2 milliarder kroner for 2022, eller 9,4 kroner per aksje.

Aksjen steg 6,54 prosent torsdag.

Lavpriskjeden Europris la frem rapporten for fjerde kvartal, som historisk sett har vært kvartalet med høyest omsetning for Europris og handelsaktører for øvrig. Resultatet før skatt endte på 561,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, som var en nedgang fra samme kvartal i 2021 da resultatet før skatt var på 652 millioner kroner.

Aksjen endte opp 2,05 prosent torsdag.

Danske Bank opplyste om underskudd i sin rapport av bankens regnskap for 2022. Milliardbøter som følge av hvitvasking resulterte i et underskudd på 7,5 milliarder kroner for Danske Bank i fjor.

Danske Bank godtok i fjor å betale bøter på rundt 22 milliarder kroner til amerikanske myndigheter og dansk Økokrim, etter å ha innrømmet omfattende hvitvasking via sin nå nedlagte filial i Estland.

Rentebeskjed fra Fed

Onsdag satte den amerikanske sentralbanken, Fed, opp styringsrenten for første gang i 2023. Fasiten ble at styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng. Det vil si at renten nå ligger i intervallet 4,5 til 4,75 prosent.

Det var på forhånd ventet at sentralbanksjef Jerome Powell vil servere en renteøkning på 0,25 prosentpoeng, altså et knepp ned fra det elleville tempoet gjennom fjoråret.

Da renteøkningen på 0,25 prosentpoeng var et faktum sendte investorene Wall Street rett opp. Nasdaq ledet an med å stige to prosent ved endt handelsdag. Etter børsstenging var det duket for at teknologiganten Meta skulle legge frem sine resultater for fjorårets fjerde kvartal.

Tallene slo forventningene, og selv om selskapet halverte overskuddet sitt sammenlignet med året før, endte investorene med å sende aksjen rett opp i etterhandelen.