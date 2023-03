Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet med oppgang onsdag morgen. Ved lunsjtider var hovedindeksen løftet 0,5 prosent. Da børsdagen var over, var det også omkring samme avkastning dagen hadde gitt etter noen korreksjonen gjennom dagen.

Oslo Børs' referanseindeks endte opp med en opptur på 0,8 prosent.

Prisen på et fat norsjøolje ble gjennom dagen løftet, og endte på 78,80 dollar da Oslo Børs stengte. Det tilsvarte en prisøkning på 0,6 prosent.

Denne uken er det magert med markotall, men i morgentimene publiserte SSB ferske tall fra detaljhandelen. Det viste en marginal oppgang 0,2 prosent i februar, det er likevel en nedgang på 2,5 prosent siste tre månedene.

Torsdag er det ventet ferske inflasjonstall fra USA.

Toppsjef går av

Før børsåpning meldte det norske oljeselskapet DNO at det har startet nedstengingen av sine oljefelt i Irak, etter at selskapet ble instruert til midlertidig stans av leveranse til Irak-Tyrkia-rørledningen etter en voldgiftsdom til fordel for Irak mot Tyrkia.

DNO har hittil omdirigert oljeproduksjonen til lagertanker, men kapasiteten er begrenset, som selskapet tidligere har informert om. Aksjen falt 1,6 prosent gjennom onsdagen.

Samtidig ble det klart at sjefen for UBS, som for en drøy uke kjøpte opp den sveitsiske banken Credit Suisse, går av. Dermed blir Ralph Hamers erstattet med Sergio Ermotti.

Lakseaksjene stiger

Tirsdagens store markedsnyhet var regjeringens endelige forslag til grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Klokken 08.00 ble det kjent at regjeringen foreslår å sette skattesatsen til 35 prosent, fra opprinnelige 40 prosent.



Da Oslo Børs stengte tirsdag, var børsverdiene endret slik i løpet av dagen:

Lerøy Seafood endte 322 millioner kroner i pluss.

Mowi-aksjonærenes verdier økte med 491 millioner kroner.

Salmar endte 958 millioner kroner i minus.

Grieg Seafood endte 91 millioner kroner i pluss.

Onsdag startet sjømataksjene med å stige, før det snudde ned for de fire stor.