– Oslo Børs vil være mest sensitiv for gjeldstakforhandlingene neste uke. Jo lenger disse gjeldsforhandlingene drar ut, jo mer negativt vil det være for børsene i USA, noe som vil smitte over på alle markedene, sier Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management.

Gjeldstaket Wilhelmsen refererer til, er hvor mye penger føderale myndigheter kan bruke for å betale for løpende utgifter, noe som i USA må godkjennes av Kongressen. I årevis var dette nærmest en administrativ øvelse, uansett partiflertall og president, der man hver vår justerte opp hvor mye penger staten kunne låne, blant annet for å holde tritt med prisstigningen og uforutsette utgifter.

Men med et stadig mer polarisert, politisk klima har særlig Det republikanske partiet sett sitt snitt å bruke gjeldstaket som et politisk våpen mot demokratiske presidenter, når partiet som nå har et knapt flertall i Representantenes hus.

Søndag ettermiddag gikk USAs president Joe Biden ut og karakteriserte de republikanske kravene som uakseptable.

Det pågår nå intense forhandlinger nå frem til fristen som er satt til 1. juni. Konsekvensene hvis man ikke kommer til enighet kan bli en såkalt «shut down» der føderale myndigheter stenger funksjoner og sender ansatte hjem, og i ytterste konsekvens at USA misligholder sine betalingsforpliktelser.

Det siste er markedets største skrekk.

–Det nærmer seg fristen og de må komme til enighet denne uken. Markedet er vant til at de blir enige til slutt, men jo lenger det trekker ut, jo større blir frykten og risikoen øker for store utslag, sier Wilhelmsen.

Inflasjon og renter

Men markedene slipper ikke unna de siste månedenes to store slagere, inflasjonen og renten. På onsdag offentliggjøres referatene fra sist rentemøte i Fed – den amerikanske sentralbanken.

– Referatene er viktigere enn normalt siden flere medlemmer av Feds rentekomité har kommet med nye signaler om renten, sier Wilhelmsen.

Rett etter sist rentemøte priset markedet at rentetoppen i USA var nådd. Men uttalelser og signaler i det siste med påpekninger om at inflasjonen ikke faller nok, har snudd stemningen, og nå priser markedet inn over 30 prosent sjanse for en renteheving på neste møte i juni.

Wilhelmsen sier referatene kan vise hvem som har flertall i den mektige rentekomiteen (FOMC), forkjemperne for rentehevelse eller tilhengerne av rentepause.

Både i USA og eurosonen kommer det også foreløpige PMI-tall denne uken, som vil gi en god pekepinn på aktivitetsnivået i økonomien.

Norske forventninger

Her hjemme legger Norges Bank tirsdag frem sin kvartalsvise forventningsundersøkelse om inflasjons- og lønnsutviklingen. Økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene deltar i undersøkelsen.

– Akkurat nå med høy inflasjon er denne undersøkelsen veldig relevant, slår Wilhelmsen fast.

Han sier at hvis undersøkelsen slår fast at forventningen er lave, er sjansene gode for at rentene ikke skal opp mer enn kanskje to ganger til, altså til sammen 0,5 prosentpoeng. Men hvis forventningen om prisstigning og lønnsvekst viser seg å være høye kan det bety kraftigere renteøkninger fra Norges Bank.

Wilhelmsen sier situasjonen i dag kan farge forventningene fremover for partene som deltar i undersøkelsen.

– Det kan ikke utelukkes at den svake kronen og de høye prisene også setter seg i inflasjonsforventningene fremover, sier han.