«Tonto, tonto, tonto».

Real Madrid-tilhengerne kjente åpenbart igjen Erling Braut Haalands far Alfie Haaland på vip-tribunen på Santiago Bernabéu-stadion i Madrid tirsdag kveld. Taktfast ropte de «tonto, tonto», på norsk dust eller idiot, og da pappa Haaland svarte fansen med håndbevegelser tok sikkerhetsvaktene affære og geleidet Haaland med følge bort fra tribunen.

Alfie Haaland var da i følge med investorene Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly.

Nekter for peanøttkast

På Twitter avviser Alfie Haaland at han eller noen i hans følge kastet peanøtter på Real Madrid-fansen. Han skriver at de tullet litt med Madrid-fansen, som ble sure da Manchester City scoret, og at de ble flyttet rundt femti meter hvorfra de fulgte resten av kampen.

Ok. I did not. Not true.We had some good banter with Madrid fans. They were not happy when City scored. Typical. Then we had to move 50 meters away. Nothing more. All happy. Well nearly https://t.co/tOQPToxEKN — Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023

Peanøttryktene ble blant annet formidlet av El Larguero, et meget populært radioprogram med debatter om sport på kanalen Cadena Ser.

DN kontaktet onsdag morgen alle de tre involverte, uten å få svar.

«OK. Real Madrid var ikke fornøyd med at vi feiret De Bruyne-målet. Ellers måtte vi flytte oss fordi Real Madrid-fansen ikke var fornøyd med 1-1», skriver Alfie Haaland på Twitter onsdag morgen.

Med i videoen er også investor Espen Westeren. Westeren har tidligere arbeidet i John Fredriksen-systemet, og i 2021 ble det kjent at han skulle jobbe med investeringer for Spetalen-dominerte Standard Drilling. Westeren og Spetalen sitter i samme kontorfellesskap på Sjølyst.

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp — Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023

Sammen i business

Alfie Haaland, Fredly og Spetalen kjenner hverandre blant annet gjennom felles investeringer. Både Alfie Haaland og Arne Fredly har blant annet investert i det Spetalen-dominerte selskapet S.D. Standard ETC med mindre eierposter.

Investor Øystein Stray Spetalen. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Spetalen er største eier i S.D. Standard med 29,73 prosent av aksjene, tilsvarende drøyt 288 millioner kroner. Fredly er nest største eier med drøyt syv prosent av aksjene, til en verdi av 68 millioner kroner. Alfie Haaland har en mindre eierpost på 0,19 prosent av aksjene, tilsvarende like under to millioner kroner. Espen Westeren eier 5,79 prosent av aksjene i selskapet, som har en verdi på 56 millioner kroner.

S.D. Standard er et investeringsselskap, som tidligere har investert i rigg-, PSV- og VLCC tankmarkedet. I august i fjor oppdaterte selskapet imidlertid strategien, og skulle da satse mer på diversifiserende og likvide investeringer innen energi, transport og råvarer.

S.D. Standard har en markedsverdi på like under én milliard kroner, og har hittil i år falt drøyt to prosent på Børsen.

Det er også kjent at Haaland tidligere hadde en eierpost i det da Fredly-dominerte rederiet Hunter.

Bekjentskapet med Haaland sikret altså de tre investorene orkesterplass på Real Madrids hjemmebane, i hvert fall for en stakket stund.

Alfie Haaland, faren til Erling Braut Haaland. (Foto: Oli Scarf/AFP/NTB) Mer...

Glade i sport og fart

Spetalen har over flere år hatt en stor interesse for sport, der han særlig følger norske idrettsutøvere som hevder seg internasjonalt.

Spetalen er også interessert i tennis og ski, og i vinter fløy han med privatfly til franske Courchevel for å følge VM i alpint.

Alfie Haaland og Spetalen har også tidligere blitt observert sammen på fotballkamp. Spetalen, som er ihuga Newcastle-fan, var på Newcastle–Manchester City i august i fjor. Kampen endte 3-3, etter blant annet en scoring av Erling Braut Haaland.

Ifølge bilder lagt ut av Spetalens datter Jenny Stray Spetalen på Instagram, dro familien med privatfly for å se kampen i Newcastle. På Instagram-storyen til Jenny poserte pappa Haaland med pappa Spetalen.

Investor Arne Fredly. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Monaco-baserte Arne Fredly er også kjent for sin bilinteresse. I garasjen har han blant annet en rekke sportsbiler. For noen år siden kjøpte han det som da ble beskrevet som verdens raskeste bil for 14 millioner kroner, Michael Schumachers formel 1-bil fra sesongen 2005.

Kampen i Madrid endte for øvrig uavgjort 1–1. Erling Braut Haaland gjorde seg ikke spesielt bemerket i kampen, og han scoret heller ikke. Manchester City og Real Madrid møtes til en avgjørende returkamp i England neste uke, og vinneren går videre til den store finalen i Champions League der de møter AC Milan eller Inter Milan.

Toppscorer og investor

Erling Braut Haaland er stort sett opptatt med å bøtte inn mål på banen. Men 22-åringen har også begynt å investere noen av millionene i business. DN skrev i fjor sommer at Haaland har hyret inn den tidligere fotballproffen og Viking-direktøren Egil Østenstad som en slags finansdirektør, for å holde styr på investeringer og partnerskapsavtaler med næringslivet.

Det tikker jevnlig inn store beløp inn fra Haalands samarbeidspartnere som Samsung, amerikanske Hyperice og norske Arctic Securities. Haaland er også investor i det amerikanske selskapet.

Dagbladet skrev for noen uker siden at unge Haaland har etablert tre investeringsselskaper i Luxembourg, som alle bærer navnet Pillage, hvor både far Haaland og Østenstad sitter i styre og stell. Pillage betyr plyndring og brukes ofte om vikingenes raid på De britiske øyene og på kontinentet.

Pappa Alfie Haaland (50) har fulgt sønnens karriere tett helt siden den spede starten i Bryne for noen få år siden, og han har vært involvert i overganger og kontrakter. Alfie Haaland var selv fotballproff i England i ti år, og sønnen Erling ble født i Leeds da faren spilte for byens fotballag.

Alfie Haaland er for mange i Norge mest kjent som Alf-Inge Håland, men han forenklet offisielt navnet i 2016 av internasjonale hensyn.