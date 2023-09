Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ingen liker minus. Dette har vært mye vanskeligere enn jeg hadde sett for meg på forhånd, sier Karl Oscar Strøm.

Det er rundt to og et halvt år siden den tidligere Pareto-partneren Strøm ga seg i meglerhuset for å starte sitt eget fond. Våren 2021 var fondet Paleo oppe å stå med rundt 75 millioner kroner under forvaltning. Pengene har ikke ynglet.

Oppstartsåret endte i minus. Året etter endte i minus. Så langt i år er det enda mer i minus.

Strøm er ikke fornøyd.

– Øvelse i ydmykelse

– Avkastningen er nær 20 prosent ned siden oppstart. Det høres ikke bra ut. Det er en øvelse i ydmykelse. Hvis man ikke føler man har rygg til det, må man ikke prøve seg på slike ting. Dette er ikke en fryktelig ukjent problemstilling for gründere som starter opp ting, sier Strøm.

Paleo er et tradingbasert hedgefond. Forrige måned endte fondet 1,4 prosent i minus. Det er sjette måneden på rad med negativ avkastning. Siden oppstarten har fondet falt nesten 20 prosent.

I samme periode har S&P 500-indeksen på Wall Street steget mer enn 15 prosent, Nasdaq-indeksen steget med noen få prosent og globale aksjer også steget med noen få prosent.

Forvaltningskapitalen, som var på 75 millioner kroner ved oppstart, har nå krympet til 24 millioner kroner. Mesteparten av fallet skyldes at kundene har trukket ut penger.

Strøm er ved godt mot.

– Jeg har nå bedre kontroll på alle variablene enn noensinne. Jeg ser innenfra at jeg nærmer meg, men det blir bare tomprat inntil du kan vise det, sier han.

Har blødd litt og litt

Strøm har lang fartstid i finansbransjen og har flere år bak seg som aksjemegler. I et par år var han investeringsøkonom i Nordnet før han begynte i meglerhuset Pareto Securities. Å drive hedgefond er noe litt annet.

– Kunnskapen jeg har ervervet, adferd i markedet, oppførsel, iverksettelse av investeringsstrategi, hvordan du drifter fond, alt dette er ting man må oppleve i praksis før man kan håndtere det ideelt, sier han.

Siden oppstarten har han vridd seg i retning av å handle mest i amerikanske aksjer og indekser. Han peker på forbedringspunkter.

– Jeg har vært for forsiktig i noen tilfeller. Jeg kan eksempelvis se en del gode muligheter, men har av en eller annen grunn ikke klart å profittere skikkelig på dem, venter for lenge, har stop loss for tidlig, og så videre. Jeg jobber med å endre min egen adferd på de områdene der, sier Strøm, og fortsetter.

– Kompleksiteten i å håndtere valuta må man forholde seg til. Dette fondet har blødd litt og litt og litt på en del måneder. I de månedene hvor det har vært større svingninger har det så langt ofte skyldtes valuta.

Duejakt

Hedgefond har litt friere mandater enn de fleste ordinære aksjefond. Fondet til Strøm kan handle direkte i aksjer og indekser, enten ved å gå «long» ved å kjøpe og forsøke å selge til høyere priser eller ved å gå «short», der man investerer på en måte slik at man tjener på kursfall. Fondet kan også ta posisjoner i opsjoner, futures og børsnoterte fond, samt holde på kontanter.

I tillegg til å være hedgefondforvalter har Strøm også debutert som forfatter med boken «Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer» som ble utgitt like før fondet startet opp. Her deler han sin investeringsstrategi.

– Hovedpoenget er det vi kaller selektiv deltagelse. Du sitter som en jeger på post i skogen og velger eksakt hvilke situasjoner du skal delta i. Når du ser et eller annet, skal du som en jeger komme deg på godt skuddhold og ha sikker bakgrunn før du bruker opp en patron. Det har vært litt for mye innslag av at du ser en dueflokk og bare skyter inn, og alle vet at du ikke treffer noen ting. Det ramler kanskje en due ned iblant, sier Strøm.