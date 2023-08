Artikkelen fortsetter under annonsen

Meglerhusene Pareto Securities as (Pareto) og Fearnley Securities as (Fearnley) har opptrådt i strid med «god forretningsskikk» og overtrådt verdipapirhandelloven.

Det viser en avgjørelse fra Etisk Råd i Verdipapirforetakenes Forbund. En investor klaget inn begge meglerhusenes opptreden i forbindelse med forberedelsene til et større nedsalg av aksjer i det nå børsnoterte bilfraktrederiet Gram Car Carriers fra desember i fjor til januar i år.

Administrerende direktør Peter Wessel i meglerhuset Fearnley Securities. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Klageren var involvert som potensiell selger, men investoren mener han mottok innsideinformasjon i forbindelse med salgsprosessen uten at dette var avtalt på forhånd.

– Klager mener Pareto og Fearnley («Foretakene») har brutt god forretningsskikk ved å ikke på generelt grunnlag informere Klager om at prosessen de deltok i kunne resultere i mottak av innsideinformasjon, samt ved å oversende Klager innsideinformasjon uten å på forhånd informere om dette, og spørre om de ønsket å motta innsideinformasjonen, heter det i vedtaket fra Etisk Råd.

I tillegg mente investoren at meglerhusene hadde brutt sin plikt til å ta lydopptak av samtaler mellom foretakene og investoren.

Dette er saken Verdipapirforetakenes Forbund har gjennom et etisk råd besluttet at Pareto Securities as og Fearnley Securities as har opptrådt i strid med god forretningsskikk og dermed overtrådt verdipapirhandelloven paragraf 10–9.

Avgjørelsen kom etter at en investor klaget inn meglerhusene for å ha brutt «god forretningsskikk» etter samme lov.

Klageren var en potensiell selger i et blokksalg. Klageren mener å ha mottatt innsideinformasjon om prosessen uten at det på forhånd var avklart at selger ønsket å motta informasjonen. Klagen omfattet også brudd på plikten til å foreta lydopptak etter verdipapirhandelloven paragraf 9–16 (1) nr. 8.

Klageren deltok i et teamsmøte der en strategi for blokksalget ble presentert. I denne presentasjonen var et punkt «Insider lists» (innsidelister).

Rådet mener ikke foretakene hadde noen mer generell plikt til å informere klageren om at det kunne oppstå innsideinformasjon i forbindelse med prosessen for blokksalget. De legger blant annet til grunn at klageren var en erfaren investor som burde skjønt at det på et eller annet tidspunkt underveis i prosessen kunne oppstå innsideinformasjon.

Pareto og Fearnley ha likevel opptrådt i strid med god forretningsskikk, fordi de ikke forsikret seg om at klageren fortsatt var interessert i å motta innsideinformasjonen, og fordi det ikke ble foretatt lydopptak.

– Uakseptabelt

Klageren ble kontaktet av meglerhusene i desember i fjor, og deltok i et teamsmøte med en presentasjon som skisserte planen for nedsalg av aksjer i bilfraktrederiet.

«Klager opplyser at mulig innsideinformasjon aldri var et tema i møtet, og at det heller ikke ble informert om noen prosess med (blank). Det eneste som ble nevnt var at Foretakene skulle komme tilbake med et tilbud til Klager. Noe slik tilbud kom aldri».

Etter møtet ble klageren tilsendt informasjon fra Fearnley som ble ansett som innsideinformasjon. Noen dager senere ble klageren satt på Paretos innsideliste.

Klageren mener å ikke ha uttrykt ønske om å ta aktiv deltagelse i aksjesalget, og reagerte sterkt i en epost til Pareto:

«Vi har aldri meldt oss på prosessen. Pareto Securities AS og Fearnley Securities AS tok kontakt, og vi svarte at vi ville vurdere det. Å sende informasjon som gjør oss til en innsider uten å gi varsel på forhånd, er dårlig markedspraksis og uakseptabelt. På vegne av (blank) holder vi både Pareto Securities AS, Fearnley Securities AS og dere ansvarlige for eventuelle tap vi pådrar oss. Deres handling ved å sende uønsket informasjon virker veldig mye som om dere ønsker å hindre investorer i å handle for å tjene både deres kontrakt og deres klient» (oversatt fra engelsk).

Burde fulgt opp

Etisk Råd legger til grunn at klageren var en erfaren investor. Det måtte dermed være nærliggende at de forsto at de gjennom prosessen kunne oppstå innsideinformasjon.

«Etisk Råd konstaterer at det ikke foreligger noen konkrete regler for den situasjonen Klager beskriver», heter det i konklusjonen.

Samtidig, fordi prosessen skjedde over lengre tid, mener Etisk Råd at meglerhusene burde sørget for å sjekke om klageren fortsatt var interessert å bli satt i innsideposisjon i forbindelse med blokksalget.

«Det er riktignok ikke opplyst at Foretakene hadde indikasjoner på at Klager ikke ville fortsette med prosessen, men så lenge klager ikke hadde bundet seg til deltagelse, er det Rådets oppfatning at det må være Foretakenes ansvar å forhøre seg om interessen fortsatt er til stede før de setter Klager i innsideposisjon».

På bakgrunn av dette har meglerhusene opptrådt i strid med god forretningsskikk og dermed overtrådt verdipapirhandelloven, konkluderer rådet.

Når det gjelder manglende lydopptak, så er det ikke omtvistet at to av teamsamtalene mellom partene ikke ble tatt opp. Foretakene har opplyst at dette blant annet skyldes en teknisk svikt, som er fulgt opp fra foretakenes side.

Tar avgjørelsen til etterretning

Pareto Securities skriver i en epost til DN at de tar avgjørelsen til Etisk Råd til etterretning:

– Pareto Securities jobber kontinuerlig og kritisk med å utvikle våre arbeidsrutiner og arbeidsprosesser, og avgjørelsen i Etisk Råd er hensyntatt i dette arbeidet, skriver Bjørn Haakon Steive, Compliance-sjef i Pareto, i eposten.

Også Fearnley svarer på spørsmål om avgjørelsen over epost:

– Fearnley Securities AS forholder seg til konklusjonen fra Etisk Råd. Vi arbeider løpende og kritisk med våre interne prosesser for sikre god etterlevelse av alle relevante krav til virksomheten vår. Vi tar med oss konklusjonene fra Etisk Råd i det videre etterlevelsesarbeidet, skriver administrerende direktør Peter Wessel.

– Håper bransjen skjerper praksisen

Professor ved Universitetet i Oslo, Geir Woxholth, som ledet rådet som fattet avgjørelsen, forteller at det ikke følger noen videre konsekvenser for meglerhusene basert på deres avgjørelse.

– Det er ikke noe automatikk i at Etisk Råd sender avgjørelser over til Finanstilsynet. Jeg legger imidlertid til grunn at Finanstilsynet selv orienterer seg om våre avgjørelser og praksis. Avgjørelsene er offentlige, sier Woxholth og legger til:

– Meningen med Etisk Råd og de avgjørelsene som fattes der er tosidig, dels å avgjøre konkrete tvister, men kanskje vel så viktig å være normdannende for fremtidig praksis. Jeg håper og tror bransjen merker seg avgjørelsen og skjerper praksisen.