Den tidligere Pareto Securities-megleren Kjetil Sjursen er dømt til ett års betinget fengsel i den siste rettsrunden i Borgarting lagmannsrett, fremgår det av en fersk dom.

«Sjursen er funnet skyldig i grov uaktsom medvirkning til grovt bedrageri og grov uaktsom medvirkning til markedsmanipulasjon», heter det i straffeutmålingen.

Saken i lagmannsretten er dermed slutten på en årelang prosess i domstolene, som først startet for ni år siden. Sjursen ble pågrepet og siktet i september 2014, for medvirkning til bedrageri av en rekke Pareto Securities-kunder. Det skulle ta mer enn seks år før avgjørelsen som frikjente Sjursen, falt i lagmannsretten i 2021.

Det førte til at Økokrim anket dommen til Høyesterett, som opphevet frifinnelsen i slutten av samme år.

Det er altså dette Borgarting lagmannsrett har behandlet på nytt. Sjursen dømmes nå til fengsel i ett år, og hele dommen gjøres betinget med en prøvetid på to år. Dommen er ikke rettskraftig.

– Jeg registrerer at jeg nok en gang er frikjent for å ha kjent til at det angivelig var Severstal som kjøpte, men er skuffet over at retten mener jeg burde ha undersøkt mer. Jeg forstår ikke hva mer jeg kunne ha gjort, skriver Sjursen i en tekstmelding.

Dette er Pareto-saken: En rekke investorer mener de ble bedratt for 188 millioner kroner tilbake i 2010, da de solgte aksjer i gullgruveselskapet Crew Gold til en den gang ukjent kjøper. Syv år senere tok Økokrim ut tiltale mot den tidligere corporatesjefen i Pareto, Petter Dragesund, tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen og Paretos konsulent Jan Vestrum for grovt bedrageri, subsidiært økonomisk utroskap og markedsmanipulasjon.

Tiltalen gikk ut på at de tiltalte visste og holdt skjult for selgere av Crew-aksjer at Pareto-kunden Severstal var den reelle kjøperen av aksjene. Slik trengte Severstal ikke flagge sine oppkjøp i oppkjøpskampen om Crew Gold, eller betale et mellomlegg til de norske investorene som de hadde blitt lovet i en prisgarantiavtale.

Etter to runder i domstolene var to av tre tiltalte helt frikjent. Pareto Securities' tidligere innleide konsulent, Jan Vestrum, er nå rettskraftig dømt til et og et halvt års fengsel i saken, for medvirkning til markedsmanipulasjon og bedrageri.

I tingretten ble Petter Dragesund frikjent på alle punkter. I lagmannsretten ble Kjetil Sjursen frikjent på alle punkter av et flertall av dommerne.

Lagmannsrettens dom ble opphevet av Høyesterett, og deler av saken ble behandlet på nytt i lagmannsretten, som nå har funnet Sjursen skyldig.

Severstal-saken

Saken har gjerne blitt omtalt som Severstal-saken, eller Pareto Securities-saken, og er en av Økokrims største straffesaker de seneste årene. Opprinnelig sto tre personer tiltalt: Paretos sjef for finansiell rådgivning, Petter Dragesund, Paretos tidligere aksjemegler Kjetil Sjursen, og Paretos tidligere innleide rådgiver, Jan Vestrum.

Jan Vestrum ble dømt til fengsel i både tingretten og lagmannsretten. Petter Dragesund ble frifunnet i tingretten. Økokrim anket ikke frifinnelsen.

Eks-aksjemegler Kjetil Sjursen ble frifunnet av flertallet av dommerne i Borgarting lagmannsrett.

Parallelt med straffesaken valgte en rekke tidligere Pareto Securities-kunder å gå til rettssak mot Pareto Securities, blant dem Hermine Midelfarts investeringsselskap og tidligere Pareto-topp Kris Jakobsens investeringsselskap.

De krevde 265 millioner kroner i erstatning fra meglerhuset – penger de mener å ha tapt i 2010 på en prisgarantiavtale. Avtalen skulle sikre dem mellomlegget hvis aksjene de nettopp hadde solgt, senere gikk opp i pris og ble kjøpt av det russiske stålselskapet Severstal. Da aksjene i løpet av få dager mangedoblet seg i pris på grunn av en oppkjøpskamp mellom Severstal og en kanadisk konkurrent, stilte flere investorer kritiske spørsmål til Pareto Securities.

Formildende omstendigheter

Først nesten ti år senere fikk investorene svar, da Oslo tingrett konkluderte med at det var Severstal som hadde kjøpt aksjene gjennom flere lag med skallselskaper i skatteparadiser.

Investorene vant i tingretten, og etter at saken ble anket til lagmannsretten valgte investorene å sette punktum for saken ved å inngå forlik med selskapet.

At det nå har gått nesten 13 år siden den straffbare handlingen – Sjursen har vært siktet eller tiltalt i cirka åtte og et halvt år – peker lagmannsretten på at «utvilsomt har vært svært belastende».

«I formildende retning må det legges betydelig vekt på den tiden som har gått. Det er både tale om lang saksbehandlingstid og usedvanlig lang tid som har gått siden det straffbare forholdet. Behovet for straff avtar og ulempene ved straff øker når det har gått lang tid siden lovbruddet fant sted», heter det i dommen. Fire av syv dommere mente bedrageriet var begått forsettlig.

Sjursens advokat Tor Henning Rustan Knudsen sier klienten er tilfreds med at hele straffen var gjort betinget, men at han stiller seg uforstående til domfellelsen om uaktsom overtredelse.

– Det er heller ikke grunnlag for dette, og Sjursen vil bruke tiden fremover til å vurdere om han skal anke dette til Høyesterett. Det har vært svært krevende for Sjursen å være under strafforfølgning i en årrekke etter disse aksjehandlene fant sted i 2010, skriver advokaten i en epost.

Siste kapittel

DN har vært i kontakt med førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim, som konstaterer at Sjursen blir domfelt på begge poster, og sier han er glad for at en lang sak endelig ser ut til å være over.

– Nå skal vi lese gjennom dommen, men dette ser ut til å være siste kapittel i en lang sak som sannsynligvis fortjener å bli avsluttet, sier han.

Bakgrunnen for at Høyesterett opphevet lagmannsrettens opprinnelige frifinnelse var at lagmannsrettens dom var uriktig på grunn av bruken av strafferettens regler om skyldkrav.

For det første hadde domstolen ikke behandlet hvorvidt det fantes såkalt eventuelt forsett. For det andre hadde lagmannsretten ikke brukt reglene om uaktsomhet riktig.

«Etter mitt syn er det en svakhet ved den begrunnelsen som lagmannsrettens flertall gir, at det samlet fremstår som uklart hva flertallet har tatt stilling til», skrev høyesteretts førstvoterende dommer Espen Bergh i dommen.