Pareto-gruppens overliggende selskap, Pareto as, opplevde at driftsinntektene falt fra 5,3 til 3,5 milliarder kroner i 2022. Det viser en fersk årsrapport som ble offentliggjort onsdag. Det betyr at en tredjedel av inntektene forsvant på ett år.

Pareto as eies 100 prosent av milliardær Svein Støle, som utvandret til Sveits i 2018. Han inkluderer andre eiere i datterselskapene i konsernet, som meglerhuset Pareto Securities.

– Til tross for et utfordrende forretningsår med store svingninger i finansmarkedene leverte Pareto-konsernet gode resultater, skriver Trine Charlotte Høgås‐Ellingsen i en melding.

Høgås‐Ellingsen er administrerende direktør i Pareto as.

Fra før er det kjent at Pareto Securities, som er selve lokomotivet blant Pareto-selskapene, fikk et resultatfall i fjor på 1,6 milliarder kroner, slik DN skrev for en uke siden.

– Så det går nok bra

– Resultatet for 2022 var sterkt forholdene tatt i betraktning. 2023 har startet med oppgang, men det er lenge igjen av året og mye kan skje. Det er mange flinke folk som jobber hardt i Pareto så det går nok bra, skriver Støle til DN.

2022-resultatene sammenlignes med det foregående året som var et rekordår for flere i finansbransjen. Takket være de gode resultatene i 2021, øker den bokførte egenkapitalen i Pareto as fra 3,8 til 4,4 milliarder kroner.

Støle virker nå å samle overskuddet i eierselskapet, da han kun tok ut to millioner kroner i utbytte i fjor. Han har ikke satt av noe til utbytte etter 2022-regnskapet.

Pareto-gruppen, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 3491 5292 -34% Driftsresultat (ebit) 903 2015 -55,2% Resultat før skatt 989 2025 -51,2%

