Artikkelen fortsetter under annonsen

Den svenske nettmegleren Aktieinvests såkalte cleantechportefølje har gått katastrofalt dårlig og stupt over 80 prosent på vel to år. Det er det norske finanskonsernet Paretos svenske avdeling som står bak den katastrofale aksjeplukkingen, og som ifølge den svenske næringslivsavisen Dagens Industri (DI) også er hyret inn som rådgiver for flere av selskapene i den krasjede porteføljen.

– Utvalget i porteføljen påvirkes ikke av våre kunderelasjoner, sier Mats Carlsson, Paretos sjef i Sverige til DI.

Aktieinvest har flere porteføljer, hvorav altså cleantech, eller såkalte grønne aksjer velges ut av analytikerne i Pareto. Porteføljen består av fem svenske selskaper innen fornybar energi og miljøteknologi, og den ble startet i 2021, ifølge Aktieinvest for å gjøre det enklere å investere i grønne aksjer. Pareto kjøpte Aktieinvest i 2018 av Aktiespararna.

De fem selskapene i porteføljen er Minesto, Powercell, Hexicon, Renewcell og Orrön, mens selskapene Azelio og Climeon var inne på et tidspunkt. Selskapene har falt mellom 52 og 94 prosent, til sammen vel 80 prosent siden porteføljen ble opprettet. Det er også før Aktieinvest har tatt sine gebyrer.

I samme tidsrom er Stockholmsbørsen totalt opp åtte prosent.

«Det er trasig at utviklingen har vært svak innen cleantech. Det gjelder ikke bare vår cleantechportefølje, men mer eller mindre alle cleantechselskapene på Stockholmsbørsen som er i en tidlig kommersiell fase», skriver Pareto-sjef Carlsson i en epost til DI.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I vinter ble det klart at pensjonsselskapet Söderberg & Partners overtar nettmegleren Aktieinvest. Pensjonsselskapets informasjonssjef Rasmus Löwenmo Buckhöj vil ikke avsløre om de nye eierne har noen nye planer for trøblete cleantechporteføljen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.