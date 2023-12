Saken handler om: Et offentlig utvalg slår fast at Norge ikke har gode nok verktøy for å stanse utenlandske oppkjøp og investeringer som truer nasjonal sikkerhet.

Mandag mottok næringsminister Jan Christian Vestre den endelige rapporten fra Investeringskontrollutvalget. Utvalget på ni medlemmer fikk i oktober i fjor oppdraget med å utrede om det er behov for økt kontroll av investeringer og annen økonomisk aktivitet i næringslivet av hensyn til nasjonal sikkerhet.

– Vi ønsker å slå ned på investeringer som har andre hensyn enn økonomisk verdiskaping, sier utvalgsleder Per Sanderud.

Utvalget ønsker å redusere risikoen for at Norge blir en «bakdør» for sikkerhetstruende investeringer i det europeiske markedet.

Ikke godt nok regime

Rapporten slår fast at dagens regelverk har store hull, og at det haster med å få på plass bedre kontrollmekanismer. Utvalget fastslår at Norge ikke evner å fange opp relevante sikkerhetstruende investeringer på en systematisk nok måte i dag. Samtidig mangler det både forutsigbarhet og åpenhet om hvilke oppkjøp myndighetene kan gripe inn i, ifølge rapporten.

– Vi sier at Norge ikke har et kontrollregime som er godt nok, og snarest bør sette i gang et lovarbeid med tanke på et regelverk for kontroll som er på nivå med andre europeiske land. Det har vi ikke i dag, sier utvalgslederen.

Sanderud sier gjennomgangen har vist at det haster å få på plass lovendringer.

– Det haster, fordi vi er redde for at vi ikke fanger opp sakene vi burde fange opp med systemet vi har i dag.

– Det vi frykter, ettersom alle andre land får et bedre regelverk, er at vi får investeringer i Norge som er uønskede ut fra et sikkerhetsperspektiv. Vi hadde det klassiske eksempelet med Bergen Engines-saken. Hvis det blir gjennomført og ikke oppdaget, går det ut over nasjonale sikkerhetsinteresser, sier Sanderud.

Leder for det offentlige utvalget som har sett på investeringer og annen økonomisk aktivitet i lys av nasjonal sikkerhet Per Sanderud sier det haster å få på plass lovendringer. – Vi er redde for at vi ikke fanger opp sakene vi burde fange opp med systemet vi har i dag, sier han.

Svakheter ved dagens ordning

Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kan investeringer og oppkjøp brukes som virkemidler for å få innsikt i sensitiv informasjon om både beredskapsordninger, kritisk infrastruktur og politiske beslutningsprosesser i Norge, samt tilgang til teknologi og ressurser av strategisk betydning.

NSM har meldt om bekymring knyttet til det økende antallet slike saker. Fra 2019 til oktober 2023 ble 24 saker knyttet til sikkerhetstruende økonomisk virksomhet behandlet på departementsnivå i Norge.

Storbritannia mottok til sammenligning 866 meldinger i 2022, og gjorde vedtak av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser i 15 saker. EU-medlemslandene behandlet 1 444 meldinger, og gjorde vedtak i 80 av sakene.

Ifølge den nye rapporten har den norske ordningen for investeringskontroll flere alvorlige mangler:

Relevante sikkerhetstruende investeringer blir ikke systematisk fanget opp.

Det er manglende forutsigbarhet og åpenhet om hvilke investeringer som kan stanses.

Sektorprinsippet øker risikoen for diskriminering, mangel på konfidensialitet og uforholdsmessighet. Det hindrer forutsigbarhet og klarhet i næringslivet.

Det mangler et egnet hjemmelsgrunnlag for å gripe inn i konkrete saker

Investeringskontrollen følger ikke internasjonale prinsipper.

Vurderingsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig standardisert.

Disse svakhetene kan både svekke investeringsviljen fra utlandet, og utgjøre en trussel mot Norges sikkerhet, mener utvalget.

Vestre: – En åpen økonomi

– Norge er en åpen økonomi og det skal vi også fortsette å være i fremtiden. Men vi må ta innover oss de endrede sikkerhetspolitiske realitetene. Vi trenger gode verktøy for å håndtere de sikkerhetsutfordringene som følger av å ha en åpen økonomi, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er positiv til tettere dialog med EU og våre nærmeste samarbeidsland i meldingen fra departementet.

– Balansegangen mellom økonomisk åpenhet og sikkerhet er ikke en problemstilling som er unik for Norge. Det er i samarbeid med nære handelspartnere og allierte at vi finner løsningene som best ivaretar våre nasjonale interesser, sier Barth Eide.

Utredningen skal sendes på offentlig høring.

Brukes aktivt mot Norge

Rapporten viser blant annet til etterretningsrapporter som slår fast at investeringer aktivt brukes av fremmede makter for å nå strategiske mål, også i Norge.

For å bøte på problemene foreslår utvalget en rekke tiltak. Blant de viktigste er:

En egen godkjenningsordning (meldeplikt) for utenlandske investorer fra land utenfor EU som vil kjøpe seg opp i selskaper i sikkerhetssensitive sektorer.

En egen etat på statlig nivå som effektivt kan behandle og vurdere slike investeringssaker.

En egen lov om investeringskontroll, da hverken sikkerhetsloven eller sektorregelverk er egnet.

Tettere samarbeid med EU og nabolandene om investeringskontroll.

Utvalgslederen understreker at Norge fortsatt ønsker og er avhengig av utenlandske investeringer. Samtidig må hensynet til nasjonal sikkerhet veie tyngre i enkelte saker, mener han.

Må vite den reelle eieren

Sikkerhetssensitive sektorer, som for eksempel kritisk teknologi, forsvarsindustri og utvinning av enkelte mineraler, bør etter utvalgets vurdering omfattes av meldeplikt. Utenlandske oppkjøp som innebærer over ti prosent eierandel i disse sektorene meldes inn og vurderes av myndighetene på forhånd.

Sentralt i sammenheng med meldingene om oppkjøp til myndighetene, er identifikasjonen av reelle rettighetshavere i forslaget fra utvalget.

– For å gjøre investeringer er de avhengige av et grønt lys fra myndighetene. Det bør ikke gis før myndighetene vet hvem som er reell rettighetshaver, sier Sanderud.

– Vi opplever at utenlandske advokater ofte blir overrasket over regelverket i Norge, som er helt ulikt det man har ellers i Vest-Europa, sier partner Simen Klevstrand i Advokatfirmaet Haavind.

Utilfredsstillende regler

Norge trenger bedre regler for å undersøke oppkjøp som kan utfordre nasjonale sikkerhetsinteresser, mener partner Simen Klevstrand i Haavind, som leder advokatfirmaets avdeling for Competition & Trade.

– Dagens norske regler er særegne og helt utilfredsstillende. Vi opplever at utenlandske advokater ofte blir overrasket over regelverket i Norge, som er helt ulikt det man har ellers i Vest-Europa, sier Klevstrand, som mener oppkjøp bør vurderes på forhånd, ikke i etterkant. Han uttalte seg om sakskomplekset før rapporten ble lagt frem.

– Partene trenger en avklaring på forhånd. Dette handler om å ha et velfungerende transaksjonsmarked. Og hvis et oppkjøp utfordrer nasjonale sikkerhetsinteresser bør det ikke være gjennomført før myndighetene griper inn. Da kan skaden allerede være skjedd, sier han.

Klevstrand mener det er viktig at regler om sikkerhetstruende oppkjøp ikke skal brukes for andre politiske eller sosiale formål.

–Det bør være et ekspertorgan som mottar alle meldinger og vurderer behovet for å stanse oppkjøp eller pålegge vilkår. Det bør bare gripes inn i saker hvor ekspertorganet mener det er grunn til det, sier han.