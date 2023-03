Artikkelen fortsetter under annonsen

Munch-samler og milliardær Petter Olsen har solgt et av sine Munch-malerier på auksjonshuset Sotheby's i London onsdag.

Det over fire meter brede mesterverket av Edvard Munch har vært i den norske Olsen-familiens eie siden 1934. Det ble solgt som del av et restitusjonsoppgjør med familien til den jødiske kunstsamleren Curt Glaser, som eide maleriet frem til 1933.

– I lys av omstendighetene rundt oppløsningen av Glasers kunstsamling er det gjennom Sotheby's samtidig blitt forhandlet frem en fordelingsavtale av salgssummen mellom etterkommerne av Curt Glaser og Petter Olsen, skriver Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur i en pressemelding.

Maleriet Dans på stranden av Munch. (Foto: Kin Cheung) Mer...

– Denne anledningen er et historisk møte mellom to familier som begge har beundret og støttet Munchs kunstneriske liv og virke i Tyskland og Norge. Med dette salget markerer vi våre familiers fortsatte støtte og beundring til denne enestående kunstneren, skriver Petter Olsen i en uttalelse.

I utgangspunktet forventet auksjonshuset å innbringe et sted mellom 180 og 300 millioner kroner for kunstverket.

