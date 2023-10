Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste årene har milliard Petter Olsen (75) bygget opp et unikt kulturanlegg på Ramme Gård bestående av et påkostet og kunstrikt hotell, museum, restaurant, gård og et parkanlegg i barokk stil. Praktgården ligger i Hvitsten, halvveis mellom Oslo og Moss. Her har investoren, kunstsamleren og rederarvingen svidd av 1159 millioner kroner. Anlegget åpnet endelig i 2021, etter å ha vært forsinket i flere år.

Ifølge Kapital har Olsen en formue på 1,9 milliarder kroner, men nå har 75-åringen likevel havnet i alvorlige økonomiske problemer.

Har misligholdt lån i DNB

I forrige uke gikk Olsen til Oslo tingrett og ba om hjelp til å forhandle med sine långivere og til å løse sine utfordrende gjeldsproblemer. Fredag åpnet Oslo tingrett rekonstruksjon av milliardærens personlige økonomi og hans selskap Ramme Gård i Hvitsten i Vestby.

– Begjæringen om rekonstruksjonsforhandling er begrunnet med at skyldneren har alvorlige økonomiske problemer, og at skyldneren ikke har funnet en løsning på gjeldsproblemene, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Retten skriver videre at Olsen må selge eiendeler for å få til en løsning på gjeldsproblemene sine.

– Olsen må foreta en ordnet realisasjon av eiendeler for å kunne håndtere økonomien, heter det i kjennelsen.

Videre kommer det frem at Olsen ikke har greid å drive Ramme Gård med overskudd. Det står også i kjennelsen at Skatteetaten for to uker siden varslet ytterligere krav etter at Olsen allerede har tapt en sak om merverdiavgift, der det opprinnelige kravet var på 115 millioner kroner og Olsen så langt har betalt 60 millioner. Skattekravene er knyttet driften av Ramme Gård.

I kjennelsen står det at Skatteetaten har gitt en betalingsutsettelse til 31. mars neste år for resten av millionkravet, som er på 55 millioner kroner. Skattetaten har tatt pant for 52,5 millioner kroner i Olsens bil av typen BMW Z4 2.5SI og i eiendommen Ramme gård. Det viser opplysninger fra kredittselskapet Soliditet.

Petter Olsen har investert 1159 millioner kroner i Ramme Gård. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)

I tillegg har Olsen et lån på 550 millioner i DNB, som er sikret med pant i Olsens praktgård for 700 millioner kroner. Dette lånet er forfalt til betaling og DNB har varslet om tvangssalg, opplyses det om i kjennelsen. Hvis 75-åringen ikke greier å komme til en løsning med DNB, kan det ende med at Ramme Gård blir solgt.

Dessuten står det i kjennelsen at skattetaten har varslet ytterligere krav mot Olsen for to uker siden.

– Firmament (Olsens selskap, journ.anm.) har til gode 60 millioner kroner og Sotheby's Financial services har til gode 64 millioner kroner hos Olsen. Olsen klarer ikke betale gjeld uten å realisere eiendeler, heter det videre i kjennelsen.

I tillegg sendte rørleggerfirmaet Østfold Rør et krav mot Olsen selv på nær 600.000 kroner til inkasso i slutten av juni i år. Det viser opplysninger fra kredittselskapet Soliditet. Også it-selskapet Bravo Norge sendte i sommer et krav mot Olsen til inkasso på i overkant av 200.000 kroner. Olsen hadde en skattelignet formue og inntekt på null i 2021.

Petter Olsen på befaring på Ramme gård sommeren 2022, i forkant av at Høyesterett skulle behandle Olsens skattetvist. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)

Mener han har betydelige verdier

DN har vært i kontakt med Olsen. Han hadde ingen kommentar til sine økonomiske problemer. DN har også spurt Olsens advokat Bettina Banon om kommentar, men hun kom ikke tilbake.

Olsen opplyser til tingretten at han har «betydelig verdier og at gjelden vil bli dekket ved et ordnet salg».

I sine bemerkninger skriver retten at den mener det er en mulighet for at Olsen vil kunne oppnå en avtale med kreditorene. Ifølge kjennelsen har Olsen levert en skisse til tingretten for hvordan rekonstruksjonen skal gjennomføres, og det opplyses videre at han har vært i kontakt med banken og Skatteetaten.

Erfaren konkursadvokat bistår

Det er den erfarne forretningsadvokaten Leif Petter Madsen som skal lede gjeldsforhandlingene med Olsens långivere. Madsen har ikke vært tilgjengelig for kommentar mandag. Madsen jobber med restrukturering og konkurs i advokatfirmaet Wikborg Rein. Advokaten har jobbet med en rekke av de største konkursene i Norge de siste 25 årene.

Madsen ble blant annet leid inn for å rydde opp i gjeldskravene til den profilerte krafttraderen Einar Aase. Aas klarte å unngå konkurs med bistand fra Madsen, og det ble inngått en avtale med kreditorene som hadde 1,1 milliarder kroner utestående. Avtalen innebar salg av alle Aas' eiendommer utenom boligen i Grimstad, noen biler og båter.

Madsen var også bostyrer etter finansskandalen i Finance Credit-systemet og ryddet opp i konkursene i Sydvaranger Gruve, avfallshåndteringsselskapet Veireno AS, gullsmedkjeden Panorama AS og den største nordiske musikk-kjeden Musical Retail Holding AS.

Petter Olsen (75) Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen (75) er en norsk investor.

Er mest kjent som kunstsamler, rederarving og eier av Ramme Gård. Har bygget opp selskapet Firmament.

Var i flere år i en rettsfeide med sin eldre bror Fred Olsen om fordelingen av arven til shippingfamilien Olsen.

Har i en årrekke eid Ramme Gård som var Edvard Munch bosted. Olsen åpnet hotell på gården i 2020 etter å ha gjort tunge investeringer i eiendommen.

Olsen har en betydelig kunstsamling og var lenge eier av Edvard Munchs «Skrik» i pastell.

Ifølge Kapital var han i fjor god for 1,9 milliarder kroner.

Tapte i Høyesterett

Olsen tapte i desember i fjor i Høyesterett, etter en langvarig strid med Skatteetaten om momskompensasjon i hundremillionersklassen.

Skatteetaten har ment at Olsens enorme prosjekt, som han har kalt Gildely, er så kostbart at det ikke har realistisk sjanse til å gå med overskudd på flere tiår – selv med optimistiske anslag for inntektsutviklingen og svært moderate avkastningskrav.

Skatteetaten mener derfor at prosjektet ikke oppfyller vilkårene for å utgjøre virksomhet i skatte – og momsmessig forstand. For årene fra oppstart i 2012 til og med 2016 krevde Olsen fradrag for 104 millioner kroner i inngående moms, samt skattemessige fradrag for underskudd på 43 millioner kroner.

Petter Olsen: – Skrik bærer på et miljøbudskap (2012) Rederarving Petter Olsen pekte på verdens miljøutfordringer da han møtte verdenspressen etter å ha solgt «Skrik».

Dette avslo Skatteetaten i 2019. Oslo tingrett var uenig, men lagmannsretten støttet Skatteetaten. Da anket Petter Olsen, og i november i fjor ble saken behandlet i Høyesterett.

Endelig prislapp på Ramme Gård-prosjektet var 1,1 milliarder kroner da det endelig var ferdig i 2021 – flere år forsinket. Høyesterett slo i sin dom fast at det er investert så mye i Ramme Gård at driften «tidligst vil kunne gå med overskudd i 2046 dersom Ramme Eiendoms egne prognoser fra 2018 over fremtidige inntekter og utgifter legges til grunn».

Olsen kalte det selv «en sorgens dag» da dommen kom på slutten av fjoråret.

– Vi mener denne avgjørelsen er skadelig, næringslivsfiendtlig og vil gi færre muligheter til å finne levedyktige alternativer til petroleumsrelatert industri, skrev han i en epost.

Olsen har brukt over en milliard på renoveringen av Ramme Gård på Hvitsten, som ligger mellom Moss og Oslo. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)

