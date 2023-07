Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter krisetilstander gjennom koronapandemien har det snudd rett rundt for Petter Stordalens hotellkjede Strawberry, som tidligere het Nordic Choice.

I fjor fikk hotellkonsernet et resultat før skatt på 687 millioner kroner, mot et underskudd før skatt på over en milliard kroner i 2021. Omsetningen økte samtidig fra 8,9 milliarder kroner i 2021, til 14,3 milliarder kroner i fjor.

– Hvis man ser på situasjonen jeg sto i for litt over et år siden, under omicron i mars 2022, så har den underliggende driften vist en fantastisk utvikling av et enormt arbeid fra våre 18.000 ansatte. Det comebacket hadde jeg ikke sett for meg, selv i de mest optimistiske kalkyler fra begynnelsen av 2022. Jeg var ikke i nærheten å snakke om slike tall. De var ikke engang på radaren, sier Petter Stordalen til Finansavisen, som omtalte tallene først.

Milliardunderskudd

Slik som mange andre i bransjen, slet Nordic Choice tungt da verden stengte ned som følge av pandemien. I 2020 var underskuddet på nesten to milliarder kroner før skatt, og det ble ikke mye bedre i 2021.

I slutten av mars 2020, like etter at Norge stengte ned, skrev DN om milliardgjelden som truet hele Stordalens imperium.

– Det er en helt, helt forferdelig situasjon. Alt jeg har jobbet for, for menneskene, kulturen … Vi gjør alt vi kan for å få dette til, sa Stordalen den gang.

Når DN tar kontakt torsdag kveld for å spørre om Nordic Choices fjorårsresultater, er tonen en helt annen.

– Grunnen til at vi klarte å snu det rundt, er enkel. Kraften i det comebacket vi har hatt ligger i kulturen og menneskene, sier Stordalen på telefon.

Han fortsetter:

– Vi beholdt menneskene og vi beholdt kulturen og akkurat som etter tidligere kriser klarte vi å komme tilbake. De som trodde at man kunne bygge kultur og relasjoner på Zoom og Teams, tok feil.

– Hvordan ser 2023 ut så langt?

– Det ser bedre ut enn i fjor, men vi har et bakteppe av usikkerhet og en økonomi som er under press fra ulike sider. Vi har høye renter og høy inflasjon, noe som gjør folk pessimistiske, sier Stordalen.

Likevel sier han at han opplever gode booking-nivåer fra høsten av.

– Bedriftene er tilbake og har troen, selv om det finnes unntak.

Overfor Finansavisen nekter han for å ha tatt store nedskrivninger i eiendomsporteføljen, selv om han bekrefter en verdismell på det eksklusive Sommerro-hotellet i Oslo.

Norwegian-avtalen

De hyggelige tallene for Nordic Choice-hotellene kommer bare noen dager etter at Stordalens Strawberry-konsern med brask og bram presenterte et nytt samarbeid med flyselskapet Norwegian.

«En av de mest omfattende partnerskapene innen reiseliv i nyere tid», skrev DN.

Samarbeidet ble presentert på Stordalen-hotellet Amerikalinjen i Oslo på tirsdag, og skal i første omgang handle om bonuspoengene – byggesteinene hos lojalitetsprogrammene til Norwegian og Strawberry.

– Det vi lager sammen, kommer til å forandre markedet for lojalitetsprogrammer, sa Stordalen.

Han kommer tilbake til denne avtalen for å forklare noe av grunnen til comebacket for hotellene på telefon torsdag kveld.

– Det hadde aldri blitt en avtale om vi ikke hadde møttes fysisk. Og den handlet ikke om penger, men om mennesker med en felles ambisjon og en vilje til å skape noe stort.

