Artikkelen fortsetter under annonsen

Til tross for et comeback for kjernevirksomheten i fjor gikk det langt ifra like godt for Petter Stordalens aksjeinvesteringer i 2022.

Strawberry Capitals ferske årsregnskap viser et resultat før skatt på minus 196,5 millioner kroner, utelukkende som følge av realiserte tap på 37,9 millioner kroner og en verdinedjustering av finansielle instrumenter på 196,7 millioner kroner.

Hotellkonsernet fikk på sin side et resultat før skatt på over en halv milliard kroner i fjor, ble det klart tidligere i sommer.

Stordalen har foreløpig ikke besvart DNs henvendelser om Strawberry Capitals årsregnskap for 2022.

Aksjeporteføljen vokste

Strawberry Capital er et datterselskap av hovedselskapet Strawberry Holding, og der Stordalen har plassert flere av sine markedsbaserte investeringer i aksjer og andre verdipapirer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved utgangen av fjoråret var selskapet oppført med investeringer for 452 millioner kroner, opp fra 371,2 millioner kroner ved utgangen av 2021.

Det er tatt sikkerhet i børsnoterte aksjer for om lag halvparten av verdien ved utgangen av 2022.

Ifølge børstjenesten Holdings hadde Strawberry-selskaper en aksjeportefølje på en drøy halv milliard kroner ved utgangen av april i år. Den største investeringen er eierposten i oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire, der Strawberry er tredje største eier. Andre eierposter inkluderer Aurora Eiendom og Aker Biomarine.

Strawberry Capital betalte et konsernbidrag på 175 millioner kroner til morselskapet Strawberry Holding i fjor.

Norwegian-samarbeid

Det er bare drøye tre uker siden Stordalens Strawberry-konsern kunngjorde et samarbeid med flyselskapet Norwegian.

«En av de mest omfattende partnerskapene innen reiseliv i nyere tid», skrev DN.

Samarbeidet ble presentert på Stordalen-hotellet Amerikalinjen i Oslo på tirsdag, og skal i første omgang handle om bonuspoengene – byggesteinene hos lojalitetsprogrammene til Norwegian og Strawberry.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det vi lager sammen, kommer til å forandre markedet for lojalitetsprogrammer, sa Stordalen.

Om comebacket for Nordic Choice-hotellene uttalte Stordalen at «de som trodde at man kunne bygge kultur og relasjoner på Zoom og Teams, tok feil».

– Det ser bedre ut enn i fjor, men vi har et bakteppe av usikkerhet og en økonomi som er under press fra ulike sider. Vi har høye renter og høy inflasjon, noe som gjør folk pessimistiske, sa han videre, på spørsmål om hvordan 2023 ser ut for hotellvirksomheten så langt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.