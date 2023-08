Artikkelen fortsetter under annonsen

Med 60 millioner i underskudd før skatt i 2022, nærmer tapene for teknologiselskapet Pixotope seg 700 millioner siden oppstart for ti år siden.

Den norske «Virtual Reality»-satsingen er bedre kjent under sitt gamle navn – The Future Group – og har en broket historie. Gründerne og finanskjendiser som Johan Andresen, Kjell Inge Røkke og John Fredriksen har kastet kortene underveis.

Nå eier forretningsmannen Morten Angelil mesteparten av aksjene.

– Det ble dårligere enn ventet, en god del dårligere. Det er pen vekst i selskapet, men det tar tid, sier Angelil.

Med utenlandske datterselskaper inkludert, gikk omsetningen fra 23 millioner i 2021, til 44 millioner i fjor, opp 91 prosent. Samtidig mer enn doblet tapene seg på gruppenivå. Dette inkluderer riktignok et oppkjøp av det tyske kamerateknologiselskapet Trackmen for 80 millioner kroner.

Mangler cash for drift

Pixotope leverer avansert grafikk og VR til video- og medieproduksjon. I april i fjor stilte Angelil opp i Finansavisen sammen med daglig leder Marcus Brodersen og beskrev en snuoperasjon og ny strategi for selskapet som var verdsatt til opp mot fem milliarder kroner i 2017.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I intervjuet ble planene for fjoråret tallfestet: 90 millioner i omsetning. Da regnskapet ble lukket ved nyttår hadde salget bare nådd halvparten. Ambisjonene om å gå i null, vet vi også fasit på.

– Jeg er fortsatt superbull. Dette er et marked i kjempevekst, og selskapet snakker med mediaselskapene og kringkasterne i USA og Europa. Bare se på kundelisten, sier Angelil.

I regnskapet går det frem at egenkapitalen er negativ, på minus 59 millioner kroner. I notene går det frem at det ikke var tilstrekkelig likviditet til å drive som planlagt de neste 12 månedene, da regnskapet ble lukket ved nyttår.

«Gruppen er på nåværende tidspunkt finansierte med kortsiktige lån fra majoritetseieren,» heter det.

– Hvordan er situasjonen i dag?

– Vi eier over 90 prosent og driver Pixotope som en del av konsernet. Det blir overført penger etter behov til drift og eventuelle oppkjøp. Gjeld blir konvertert til egenkapital ved behov, sier Angelil.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ingen Meta-effekt

En kort periode var virtual reality på alles lepper, etter at konsernet tidligere kjent som Facebook endret navn til Meta, oppkalt etter en ny satsing på det såkalte metaverset – angivelig neste generasjon av internettet.

Dette litt ulne konseptet skulle blant annet være en digital verden man opplevde gjennom VR-briller, men også smelte sammen med den fysiske verden gjennom forskjellige former for grafikk og «utvidet virkelighet» av typen vi kjenner fra spillet Pokémon Go.

Da gründer og toppsjef Mark Zuckerberg varslet satsingen fra scenen januar i fjor, utløste han det største kursfallet i historien, der over 200 milliarder dollar i verdier forduftet på en dag.

Flere selskaper kom etter, men bølgen er tilsynelatende allerede brutt. Meta har nær sluttet å snakke om metaverset, påpeker tek-kommentatorer, og årets kraftige kursoppgang er knyttet til forventninger til kunstig intelligens. Giganten Disney begynte å avvikle sin nesten ferske metaversavdeling allerede i mars, og tidligere i august forsvant den siste ansatte.

VR-hypen har hatt lite å si for Pixotope, og det er det naturlige årsaker til, sier eieren.

– Meta er et morsomt ord. Men det er ikke-briller og metaverser Pixotope driver med. Vi lager virtuell studio-teknologi. Dette er mot bedriftsmarkedet, og kundene kjøper ikke fordi det er nice to have, men fordi de trenger det. Når selskaper som Warner Brothers Discovery lager én time live sending, koster det 500.000 dollar. Med teknologi som vår kan denne kostnaden reduseres betraktelig. Så handler det om å levere den beste teknologien, sier Angelil.

– Skal ikke slutte å bygge helt

Pixotope ligger nå i finansmannens konsern Eltek Holding, oppkalt etter elektronikkselskapet stiftet av faren, og solgt i 2015.

– Heldigvis har vi fire andre selskaper som tjener penger, så vi kan finansiere det som tar litt lengre tid, sier forretningsmannen med ingeniørbakgrunn og humrer.

Første halvår i år satte konsernet ny rekord, opplyser han, med et driftsresultat (Ebitda) på 220 millioner kroner.

– Men det sakker av i andre halvår, vi merker makroen vi også, sier Angelil og trekker frem tre- og bindemiddelprodusenten Dynea Industrier som leverer til den hardt rammede byggebransjen.

– Men vi skal vel ikke slutte å bygge helt her i verden. Det snur før eller siden, sier han.

Det relativt ferske batteriteknolgiselskapet Pixii vokser etter planen, opplyser finansmannen. Der har omsetningen gått fra 29 millioner i 2021, til 330 millioner i første halvår i år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.