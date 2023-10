Artikkelen fortsetter under annonsen

Tone Wille (60) har informert styret i Posten Bring om at hun i løpet av 2024 ønsker å slutte som konsernsjef, fremgår det av en melding onsdag morgen.

– Vi har jobbet langsiktig og målrettet. I dag har Posten Bring høy tillit i befolkningen, fornøyde kunder og motiverte medarbeidere. Vi har styrket tjenestetilbudet, satset på innovasjon og bærekraft, sier Tone Wille.

Wille har jobbet i Posten siden 2006, og ble konsernsjef i 2016. Etter 17 år i selskapet ønsker hun nå å tre til side, men vil fortsette å jobbe gjennom styrearbeidet.

Styret i Posten Bring starter nå en prosess for rekruttering av ny toppsjef.

Styreleder Anne Carine Tanum sier Wille har gjort en godt jobb og satt sitt preg på utviklingen i Posten Bring.

– Tone har vært opptatt av menneskene i organisasjonen og utviklet konsernet til en nordisk virksomhet. Jeg vil takke Tone for hennes solide og gode lederskap, sier Tanum.

