Artikkelen fortsetter under annonsen

I førhandelen onsdag var det tydelig at investorer, meglere og forvaltere ventet på Feds melding onsdag kveld. Nøkkelindeksene lå an til et forsiktig fall på 0,2 til 0,4 prosent før børsene åpnet. Dagen skulle bli av det mer vinglete slaget, i sær etter Fed-sjef Jerome Powell sendte børsene opp og deretter ned.

Da Nasdaq og New York Stock Exchange stengte, så det slik ut:

Brede S&P 500 falt svært marginalt med 0,02 prosent.

Industritunge Dow Jones steg med 0,2 prosent.

Tek-børsen Nasdaq Composite falt 0,1 prosent.

At Dow Jones-indeksen ble vippet opp på slutten av dagen, innebærer at det blir en ny markering for børsnerdene: Dette er 13. dagen på rad at indeksen stiger – hvilket er den lengste rekken siden 1987.

Og skulle en 14. dag tilfalle rekken torsdag, vil det være Dow Jones Industrial Average-indeksens lengste rekke på over 125 år.

Populære elbiler

Tesla var mot normalt den ikke mest omsatte aksjen onsdag, og ble dessuten slått av to andre elbilprodusenter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra start ble nemlig børsdagen preget av massiv omsetning av andre elbil-aksjer. Særlig stakk de to kinesiske elbilprodusentene Nio og Xpeng seg ut, som begge har aksjer notert på New York Stock Exchange.

Førstnevnte steg godt over ti prosent i løpet av onsdagen, mens Xpeng bykset nesten 30 prosent fra start etter at Volkswagen meldte om en mulig investering på 700 millioner dollar i selskapet, og på sikt eie 4,99 prosent av Xpeng-aksjene. Xpeng-aksjen steg til slutt 26,7 prosent.

På Nasdaq-børsen var aksjene i Rivian, Nikola, Tesla og Lucid også oppe på topp-ti-listen over de mest omsatte.

R for regnskap og rente

Microsoft og Alphabet la frem kvartalsregnskaper etter børsslutt i går, og er blant de større selskapene som har rapportert denne uken. Totalt skal over 150 selskaper som inngår i S&P 500 legge frem tall denne uken.

Mens investorene applauderte Alphabets kvartalstall, og la inn flere kjøpsordre etter børsslutt tirsdag, ble Microsoft heller labert mottatt.

Da de samme investorene fikk handle den faktiske aksjen onsdag, steg Alphabet kraftig – omkring seks prosent – mens Microsoft-aksjen ble sendt ned nærmere fire prosent.

Etter at det amerikanske aksjemarkedet stengte for kvelden, kom også Meta, Mark Zuckerbergs Facebook-eiende selskap, med nye kvartalstall. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.