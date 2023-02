Artikkelen fortsetter under annonsen

DNB Markets fikk en omsetning på 2,3 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med to milliarder kroner i samme periode i 2021. Av de totale inntektene på 2,3 milliarder, utgjorde de kundedrevne inntektene 1,8 milliarder.

Det førte til at resultat før skatt endte på drøyt 1,2 milliarder kroner i kvartalet, sammenlignet med like over én milliard kroner i samme periode i 2021.

Det er tydelig at markedsuroen har dratt opp etterspørselen etter noen spesifikke produkter i investeringsbanken. Hele 899 millioner kroner har nemlig kundene betalt for prissikringsprodukter for å stå imot svingninger i rente-, valuta- og råvaremarkedet.

Halvparten av inntektene

– Når verden er i endring, endrer etterspørselen seg etter våre produkter. I høst var verden urolig, og da er det den delen av butikken som gjør det aller best, sier Alexander Opstad, sjef for DNB Markets.

Gjennom de foregående fire kvartalene har samme produktgruppe bidratt med 700–770 millioner kroner.

Mens DNB Markets tjener godt på bedriftenes forsikringer mot prissvingninger, hadde investeringsbanken færre oppdrag for å bidra til finansiering av bedriftenes vekst i fjor. Kundenes prissikringer utgjorde nemlig halvparten av inntektene i fjerde kvartal. Til sammenligning utgjorde disse produktene kun 38 prosent i fjerde kvartal 2021.

Et vindu er åpnet

Både høsten og starten på dette året har vært utfordrende i kapitalmarkedet, særlig for bedrifter som vil hente finansiering i form av frisk egenkapital eller plassering av gjeldsinstrumenter. Også markedet for børsnoteringer har kjølnet kraftig, og det var i praksis ingen større noteringer på Oslo Børs i andre halvår i fjor. I det siste har imidlertid Opstad merket en endring:

– Bedriftene har en høy etterspørsel etter ny egenkapital og gjeldsfinansiering, og det kan virke som om det er en del etterslep, etter utfordrende markeder gjennom høsten i fjor. Disse ukene vi nå er inne i, har langt mer aktivitet og markedet er åpent. Så langt i år har vi vært tilrettelegger for høyrenteobligasjoner tilsvarende halvparten av fjorårets totalvolum, sier Opstad.

På samme måte kommenterte forvalter Maria Granlund i Alfred Berg at det var mange obligasjoner som ble utstedte denne uken, og nok å velge i for hennes fond.

Så kommer han med en liten oppfordring til de bedriftene som nå trenger kapital:

– Om markedet blir bra hele året, er jeg skeptisk til. Det kan lønne seg å benytte vinduet når det nå er oppe.

DNB Markets, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 7826,1 6896,2 13,5% Driftsresultat (ebit) 4061,4 3504,1 15,9% Resultat før skatt 4101,5 3744,2 9,5%

