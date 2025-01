Tharald Sund Fongaard (fra venstre) starter et nytt fond i USA for formuende nordmenn. Forvaltnings-toppene Christian Ness og Ragnvald Risan har allerede investert 50 millioner kroner i fondet. Her er trioen på Hotel Continental i Oslo der Fongaard presenterer sitt nye fond for kunder og potensielle investorer.

Foto: Gunnar Lier