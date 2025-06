Da Rannfrid Rasmussen (bildet) døde i fjor, ble det klart at kun sønnen Per Otto arvet brorparten av aksjene hennes i Rasmussengruppen i Kristiansand verdt over ni milliarder kroner. En søster fikk ingenting. En annen en brøkdel. Men nå er alle de tre familiegrenene milliardærer. Bildet er fra 2005.

Foto: Kjell Inge Søreide/NTB