Den Oslo Børs-noterte silisiumprodusenten Rec Silicon la torsdag morgen frem sine resultater.

Selskapet omsatte for 31,6 millioner dollar, mot 43,2 millioner dollar i samme periode året før. Selskapet fortsetter å tape penger, driftsunderskuddet endte på 27 millioner dollar.

Rec Silicon produserer silisiumprodukter som brukes i blant annet solceller og batterier. Selskapet har hovedkontor på Fornebu, men produksjonen skjer i USA.

Resultat før skatt endte på minus 26 millioner dollar, mot 13 millioner dollar i samme periode året før.

Aksjen stiger 3,5 prosent på hovedindeksen på Oslo Børs etter tallslippet.

Må hente penger raskt

Rec Silicon skriver i investorpresentasjonen at planen om oppstart ved Moses Lake er uendret, men det kommer heller ingen oppdatering om refinansieringen som er nært forestående.

– Vi fortsetter å få på plass de nødvendige investeringene, slik at vi fullt ut kan delta i utvinningen når den først er ferdig utviklet. I Moses Lake har vi fullført ytterligere nøkkeltrinn for restarte vår High Purity Granular Polysilicon-kapasitet og sikre kontantstrømmer. Vi er fortsatt i rute for å starte anlegget senere i år, sier Kurt Levens, administrerende direktør i Rec Silicon.

I april forfaller et lån på 110 millioner dollar, tilsvarende drøyt 1,1 milliarder kroner. I tillegg til at selskapet må refinansiere obligasjonslånet, skal det også finansiere oppstarten ved Moses Lake. Samtidig brenner det penger.

Rec Silicon opplyser selv at det kun hadde 105,3 millioner dollar i kontantbeholdning ved utgangen av desember, etter at den ble redusert med drøyt 41 millioner dollar fra den forgående kvartalet.

Ledelsen skriver at selskapets «finansielle løsning for å adressere kapitalbehovet er under vei». Og det kan bli travelt, da målsetningen er «finansieringen er forventet å være fullført før obligasjonslånets forfallsdato».

Analytiker Gard Aarvik skriver i en morgenrapport til sine kunder at selskapet gjentar tidslinjen, men indikerer at det totale investeringsnivået vi ligge på 160 millioner dollar mellom fjerde kvartal i 2022 til 2024. Det er en økning på 30 millioner dollar.

- Det er imidlertid ikke gitt mer informasjon om finansieringen. I sum er dette en nøytral rapport med lite nytt etter vårt syn, sier Aarvik.

Tiårsavtalen

I slutten av januar meldte selskapet om en tiårsavtale med største aksjonær Hanwha. Avtalen innebærer at Hanwha har forpliktet seg til å kjøpe alt av polysilisiumet som blir produsert på Rec Silicons Moses Lake-anlegg de neste ti årene. Rec vil også motta en forhåndsbetaling «i tråd med industrinormer» fra Hanwha.

I august i fjor fikk Rec-aksjen en opptur etter at det meldte om at oppstarten av fabrikken ved Moses Lake i USA gikk etter planen.

Prestisjeanlegget Moses Lake i Washington i USA har siden 2019 vært stengt som følge av handelskrigen mellom Kina og USA. Nyheten økte Rec Silicons popularitet og løftet aksjekursen over 40 prosent den måneden.

Da Rec Silicon la frem tredjekvartalsrapporten i midten av november gikk det frem en omsetning på 36,7 millioner dollar i tredje kvartal, opp fra 36,2 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Samtidig ble tapet på driften nesten doblet til 19,6 millioner dollar.

Kursfall

Rec Silicon var lenge en yndet folkeaksje på Oslo Børs, men kontrolleres i dag av sørkoreanske Hanwha Solutions, som eier rett over 33 prosent av aksjene. Selskapet er fortsatt en av de mest populære aksjene å trade på Børsen.



Hanwha økte sin eierandel betydelig tidligere i fjor, da det i mars kjøpte alle Aker Horizons' aksjer i selskapet. Aker Horizons solgte til Hanwha for 20 kroner per aksje, som til sammen utgjorde 1,4 milliarder kroner. Salget kom bare to år etter at Røkke og Aker hadde tatt over Rec-aksjene til Jens Ulltveit-Moe.

Rec Silicon lå nede med brukket rygg på børsen, og aksjekursen vaket rundt to kroner den gang. Røkkes Aker plukket opp Ulltveit-Moes aksjer for 1,325 kroner, og betalte rundt 85 millioner kroner for å bli ny hovedeier.

Så begynte aksjekursen å stige.

Fra høsten 2020 og inn i 2021 tok det for alvor fart, og på fem måneder hadde aksjen steget nesten 500 prosent. Rundt disse tider overførte Aker samtidig sine Rec Silicon-aksjer til fornybarselskapet Aker Horizons. I november i 2021 kom sørkoreanske Hanwha inn på eiersiden for første gang i forbindelse med en kapitalinnhenting, der Aker Horizons samtidig solgte aksjer for over 400 millioner kroner til en kurs på 20 kroner per aksje.

Selskapet er i dag verdsatt til 6,2 milliarder kroner på Børsen. Aksjen har steget over 4,9 prosent så langt i år, og ved børsslutt onsdag ble en aksje omsatt for 14,6 kroner.