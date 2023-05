Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet omsatte for 29,1 millioner dollar, mot 34,6 millioner dollar i samme periode året før. Selskapet fortsetter å tape penger, driftsunderskuddet endte på 23 millioner dollar.

Rec Silicon produserer silisiumprodukter som brukes i blant annet solceller og batterier. Selskapet har hovedkontor på Fornebu, men produksjonen skjer i USA.

Resultat før skatt endte på minus 34,4 millioner dollar, mot minus 8,8 millioner dollar i samme periode året før.

Tiårsavtale

I august i fjor fikk Rec-aksjen en opptur etter at det meldte om at oppstarten av fabrikken ved Moses Lake i USA gikk etter planen.

Prestisjeanlegget Moses Lake i Washington i USA har siden 2019 vært stengt som følge av handelskrigen mellom Kina og USA. Nyheten økte Rec Silicons popularitet og løftet aksjekursen over 40 prosent den måneden.

I torsdagens rapport fra selskapet fremgår det at det gjennomfører en plan for å starte «FBR-produksjon» ved Moses Lake-anlegget i USA, i fjerde kvartal 2023. Samtidig sikter selskapet seg inn på å ha en drift på 50 prosent i løpet av andre kvartal 2024, og 100 prosent i drift i løpet av fjerde kvartal 2024.

I slutten av januar meldte selskapet om en tiårsavtale med største aksjonær Hanwha. Avtalen innebærer at Hanwha har forpliktet seg til å kjøpe alt av polysilisiumet som blir produsert på Rec Silicons Moses Lake-anlegg de neste ti årene. Rec vil også motta en forhåndsbetaling «i tråd med industrinormer» fra Hanwha.

Steget på Børsen

Selskapet er i dag verdsatt til 6,5 milliarder kroner på Børsen. Aksjen har steget over 10 prosent hittil i år, og ved børsslutt onsdag ble en aksje omsatt for 15,4 kroner

Rec Silicon var lenge en yndet folkeaksje på Oslo Børs, men kontrolleres i dag av sørkoreanske Hanwha Solutions, som eier rett over 33 prosent av aksjene. Selskapet er fortsatt en av de mest populære aksjene å trade på Børsen.



Hanwha økte sin eierandel betydelig tidligere i fjor, da det i mars kjøpte alle Aker Horizons' aksjer i selskapet. Aker Horizons solgte til Hanwha for 20 kroner per aksje, som til sammen utgjorde 1,4 milliarder kroner. Salget kom bare to år etter at Røkke og Aker hadde tatt over Rec-aksjene til Jens Ulltveit-Moe.

Rec Silicon lå nede med brukket rygg på børsen, og aksjekursen vaket rundt to kroner den gang. Røkkes Aker plukket opp Ulltveit-Moes aksjer for 1,325 kroner, og betalte rundt 85 millioner kroner for å bli ny hovedeier.

Så begynte aksjekursen å stige.

Fra høsten 2020 og inn i 2021 tok det for alvor fart, og på fem måneder hadde aksjen steget nesten 500 prosent. Rundt disse tider overførte Aker samtidig sine Rec Silicon-aksjer til fornybarselskapet Aker Horizons. I november i 2021 kom sørkoreanske Hanwha inn på eiersiden for første gang i forbindelse med en kapitalinnhenting, der Aker Horizons samtidig solgte aksjer for over 400 millioner kroner til en kurs på 20 kroner per aksje.