Artikkelen fortsetter under annonsen

I forslaget til nytt statsbudsjett legges det opp til minimale endringer i inntektsskatten. For alle med en bruttolønn under 800.000 kroner blir det redusert personskatt – men skatteletten blir på kun enkelte hundrelapper.

Totalt er det snakk om drøyt 3,5 millioner nordmenn som tjener opp til og med 800.000 kroner, og regjeringen legger opp til at de kan godte seg over en lette i skatt på inntekt på 200 til 600 kroner neste år. Det vil si at den reduserte personskatten for disse vil utgjøre fra knappe 17 kroner til maksimalt en 50-lapp per måned.

Og for over halvparten av de 3,5 millionene er det snakk om 200 kroner eller mindre i redusert inntektsskatt. Akkurat nok til å dekke en pakke Ekstra tyggegummi eller Husmann knekkebrød i måneden.

Samtidig – for de med en bruttolønn over én million kroner – blir det snakk om en økt skatt, men kun på 800 kroner. For de 32.600 personene med over tre millioner kroner i bruttolønn, blir økningen maksimalt på 0,3 promille.

En halv pakke Norvegia

Tjener du derimot mellom 450.000 og 700.000 kroner, får du 400 kroner mindre i skatt i året med regjeringens forslag.

Slik blir statsbudsjettet: – Mer optimistiske enn Norges Bank DNs kommentator Terje Erikstad gir deg de fire hovedpunktene fra statsbudsjettet for 2024. 01:38 Publisert: 06.10.23 — 08:43

Brutt ned på månedsbasis tilsvarer dette skattelette en sum på 33,3 kroner.

Det er nesten nok til å dekke 1,75 liter med lettmelk, et brød eller en halv pakke 500 grams Norvegia-ost – og til sammenligning koster en enkeltbillett med Ruter nå 40 kroner.

Da regjeringen la frem statsbudsjettet for inneværende år, ble det gjort noe større justeringer i inntektsskatten.

Da fikk for eksempel de med en inntekt på mellom 550.000 og 600.000 kroner et skattelette på 2.000 kroner i året. Mens skatten for de med en inntekt på mellom én og to millioner kroner i året, økte med 2.300 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjor fikk alle som tjente under 700.000 kroner et skattelette, det ble derimot ikke gjort endringer i skatten for de som tjente mellom 700.000-800.000 kroner i året.

I år får derimot denne inntektsgruppen også en skattelettelse på 200 kroner i året.

Når det gjelder formuesskatten, foreslår regjeringen å videreføre dagens satser og bunnfradrag:

Artikkelen fortsetter under annonsen

1 prosent skatt på formue inntil 20 millioner kroner, med bunnfradrag på 1,7 millioner kroner. For ektefeller er det dobbelt beløp. På formuer over 20 millioner kroner er formuesskattesatsen 1,1 prosent.

Øker avgiftene

I tillegg til justeringen i inntektsskatten, legger også regjeringen frem følgende forslag som kan påvirke lommeboken din:

Kutt i barnehageprisene. Regjeringen kutter barnehageprisene fra nåværende 3000 kroner i måneden til 2000 kroner. Dette gjelder for hele landet. I distriktene kuttes barnehageprisene til 1500 kroner. Prisene vil gjelde fra 1. august neste år. I den nordligste delen av landet er barnehage allerede gratis.

Økning i drivstoffavgiftene. Regjeringen foreslår å øke drivstoffavgiftene med 15 øre literen for bensin og diesel. Samtidig reduseres trafikkforsikringsavgiften med 400 kroner i året.

En vanlig bensinbil må kjøre over 40.000 kilometer i året for at man skal komme dårligere ut av endringene, har regjeringen sagt til Aftenposten. Den gjennomsnittlige kjørelengden i Norge var 11.927 kilometer i 2022.

Avgiftene stiger. Regjeringen foreslår å justere avgiftene i tråd med prisveksten, som regjeringen anslår å ligge på 3,8 prosent i 2024.

Dette gjelder for eksempel alkoholavgiften, flypassasjeravgiften og sukkeravgift.

Sigarettavgiften økes imidlertid litt mer enn prisveksten, med 4 prosent, mens snusavgiften økes med 4,3 prosent.

Det gjøres derimot ingen endringer i matmomsen.

Økning i studiestøtten. For studieåret 2023-2024 er allerede studiestøtten økt med 9000 kroner i året. Dette gir også utslag på neste års budsjett. I tillegg justeres studiestøtten etter prisveksten på 3,8 prosent for påfølgende studieår.

Skattefradrag. En litt smalere endring er at satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for opphold på brakker og pensjonat, og hybel uten kokemuligheter, økes fra 250 kroner til 400 kroner. I tillegg økes kostsatsen for langtransportsjåfører med fravær fra hjemmet i 24 timer fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.