Styret i Ace Shops, som eier hele The Body Shop-kjeden i Norge, har begjært rekonstruksjon etter å ha havnet i alvorlige økonomiske problemer. Selskapet sliter med en samlet gjeld på 62,6 millioner kroner.

– Begjæringen om rekonstruksjonsforhandling er begrunnet med at Ace Shops har alvorlige økonomiske problemer, og at selskapet ikke har funnet en løsning på gjeldsproblemene, heter det i kjennelsen til tingretten i Ringerike, Asker og Bærum.

Ace Shops er en del av Pocos-konsernet. Konsernet har en rekke butikker innenfor The Body Shop-kjeden, som selger hudpleie- og makeupprodukter, og har enerett på salg av disse produktene i Norge. Kjeden består av omkring 45 butikker og har 275 ansatte. Virksomheten har utsalgssted fordelt over hele landet.

Advokat Andreas S. Christensen er hyret inn som rekonstruktør i prosessen. Det er eierne Pocos Holding, Pocos Eiendom, A. Christensen Engros og Ace Shops som tar del i prosessen.

– Formålet er å søke og finne en løsning på de økonomiske problemene kjeden nå har. Vi prøver å finne en mulig løsning hvor vi sikrer videre drift og gi de beste løsningene for kreditorene. Det er betydelig økonomiske problemer og situasjonen er vanskelig, sier Christensen.

The Body Shop åpnet første butikk i Norge i 1985.

Høy gjeld

I tingrettens kjennelse er det opplyst at Pocos Holding har 49,6 millioner i gjeld, A. Christensen Engros 40,5 millioner kroner og Pocos Eiendom har 4,3 millioner i gjeld. Ace Shops er en del av Pocos-konsernet. Dette konsernet har en rekke butikker innenfor The Body Shop-kjeden, som selger hudpleie- og makeupprodukter og har enerett på salg av disse produktene i Norge. Ace Shops driver butikkene og er konsernets driftsselskap, hvor blant annet de fleste av konsernets butikkansatte jobber.

Andreas S. Christensen er advokat og rekonstruktør i Ace Shop-konkursen. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Christensen opplyser at det er både intern gjeld i konsernet og eksterne kreditorer, som leverandører og det offentlige.

– Nå er vi i en innledende fase og vi jobber så fort som mulig. Vi har et ønske om at dette skal skje så effektivt som mulig, sier Christensen.

I kjennelsen fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett kommer det frem at Ace shops gjeld til det offentlige består av utestående merverdiavgift og arbeidsgiveravgift for sjette termin 2022, og i første termin 2023.

I tillegg fremgår det at Ace Shops har gield til ansatte i form av utestående feriepenger. Dette beløper seg til rundt fire millioner kroner.

En sentral faktor for de økonomiske utfordringene i selskapet skal ifølge A. Christensen Engros være at pundet gradvis er blitt sterkt styrket, sammenlignet med den norske kronen. Ettersom A Christensen Engros kjøper varer fra England, har dette bidratt til gradvis å svekke likviditeten i selskapet, heter det i kjennelsen.

Det opplyser også at de økonomiske utfordringene skyldes konsekvensene av pandemien og nedstengningen som fulgte. Deretter har rentehevninger, økte strømkostnader og økte leiekostnader preget selskapet. Samtidig har den generelle prisveksten på varer og tjenester har økt.

Selskapet og konsernet maktet ikke å innhente tapet de ble påført under denne perioden, heter det.

Kosmetikkjeden har syv inkassosaker, blant annet fra DNB med en sum på nær 1,6 millioner og onsdag denne uken kom det nok en krav fra Skatteetaten på 1,5 millioner kroner. De syv inkassosakene utgjør til sammen over tre millioner.

Konkurrent gikk nylig konkurs

Det er ikke første gang The Body Shop opplever økonomiske problemer. I årene 2012 og 2013 slet kjeden med økonomiske problemer.

Tidligere i mars ble det kjent at kosmetikkjeden Lush gikk konkurs. Selskapet ble etablert i 2008 og har siden 2019 slitt med sviktende resultater.

Ifølge styreleder Ola Løvaas kom det som et resultat av to år med pandemi og sviktende salg.