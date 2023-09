Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er gått mange år siden EDM-artisten fra Bergen slo igjennom på den internasjonale musikkscenen. Siden har Alan Walker (26) tjent store summer på musikkarrieren, men ingenting kan måle seg mot fjoråret. Rekordåret 2022 ble svært inntektsbringende for Walker.

Vi snakker inntekter og resultater i hundremillionersklassen.

200 millioner

Bergens Tidende omtalte saken først.

Gjennom hovedselskapet Alan Walker as hadde Walker inntekter på 236 millioner kroner og et resultat før skatt på 169 millioner kroner. Gjennom dette selskapet har han også to datterselskap som hver for seg hadde inntekter på noen titalls millioner kroner til sammen.

I tillegg dukker et nytt regnskap i år opp i Walker-sfæren. I fjor registrerte han Alan Walker Rights as og dette selskapet hadde inntekter på 43 millioner kroner og et resultat før skatt på 35 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det betyr at Walker-universet tjente mer enn 200 millioner kroner før skatt av inntekter på rundt 300 millioner kroner.

Felles for mange av selskapene er at mesteparten av egenkapitalen er plassert i bankinnskudd, kontanter eller lignende. I toppselskapet er 133 millioner kroner av totale eiendeler på drøye 200 millioner plassert i banken.

Solgte halve katalogen

Tidligere i år skrev VG at det amerikanske investeringsselskapet GoldState Music hadde kjøpt halvparten av Alan Walker-musikkrettighetene fra perioden 2015–2020 for over 420 millioner kroner. Ifølge avisen skal det ha vært et av de største rettighetssalgene i norsk musikk noensinne.

Da sa Walkers manager Gunnar Greve ifølge VG at pengene fra salget fordelt på Walker, ham selv og et knippe andre rettighetshavere. Nylig ble det tydeligere hvordan pengene var fordelt.

Forrige uke sa Dan Ottesen, som er daglig leder og finansdirektør i Gunnar Greves system Mer, til VG at Alan Walker tjente rundt 200 millioner på rettighetssalget, mens Gunnar Greve tjente rundt 100 millioner kroner.

Forrige uke meldte også Bergens Tidende at Alan Walker hadde kjøpt en villa i Bergen for 40,5 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.