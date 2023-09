Artikkelen fortsetter under annonsen

I åpningsminuttene ser det slik ut for de ledende amerikanske børsindeksene:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, faller 0,2 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, faller 0,3 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, faller 0,3 prosent

Det norske batteriselskapet Freyr, som ble notert på New York-børsen for over to år siden, stiger marginalt. Selskapet er grunnlagt av blant andre Tom Einar Jensen, som nå er styreleder og medeier. I forrige uke proklamerte han et batterier er den nye oljen, da han gjestet Pareto Securities' årlige energikonferanse.

Freyr-aksjen er imidlertid ned 20 prosent den siste måneden, og noterte seg forrige uke for en ny bunnotering, etter et fall på 65 prosent fra kurstoppen som ble nådd for ett år siden.

Selskapet har en markedsverdi på rundt 710 millioner dollar, tilsvarende 7,6 milliarder norske kroner etter dagens valutakurs. Freyr har mottatt lånegarantier på fire milliarder kroner fra den norske stat.

Jensen gikk nylig av som toppsjef, en rolle tidligere Microsoft Norge-sjef Birger Steen nå har overtatt.

Økte renter

De ledende aksjeindeksene har korrigert seg noe ned de siste ukene. S&P 500 har falt 4,2 prosent denne måneden, mens teknologitunge Nasdaq Composite har falt 6,0 prosent. Nedturen er blitt forklart med høyere renter.

Den amerikanske tiårsrenten, kjent som verdens viktigste rente og aksjeinvestorenes risikofrie alternativ, har steget fra 4,1 til 4,5 prosent siden månedsskiftet. Når de langsiktige rentene stiger, faller nåverdien av selskapenes fremtidige kontantstrømmer. Det er negativt for selskaper som er priset etter en forventning om fremtidig inntjening, som for eksempel Freyr.

Markedsrentene løftet seg mye forrige uke etter at den amerikanske sentralbanken signaliserte at renten vil bli holdt høy over lang tid. Neste år venter rentekomiteen bare to rentekutt fra dagens renteintervall på 5,25-5,5 prosent, ned fra det tidligere anslaget på fire kutt.

– Deler av renteoppgangen skyldes at markedet har et mer optimistisk syn på amerikansk økonomi, som bidrar til at det er behov for høyere renter over en lengre periode, sier Nordkinn Asset Managements sjeføkonom, Bjørn Roger Wilhelmsen.

– Blir veldig overrasket

I tillegg utsteder USA veldig mye obligasjoner, og da må renten være høyere for at man skal tiltrekke seg nok kjøpere. Wilhelmsen mener også at risikopremien på lange obligasjoner – som anses mer risikable enn korte fordi du binder deg til en rente over en lang tidsperiode – kanskje er for lav.

At den amerikanske tiårsrenten skal stige veldig mye høyere fra dagens nivå, til et sted mellom 5,0-5,5 prosent, tror Wilhelmsen ikke.

– Jeg blir veldig overrasket hvis tiårsrenten går dit. I så fall er det fordi toårsrenten også går mye høyere. Det er ganske uvanlig at tiårsrenten kommer helt opp til toårsrenten når rentenivået er såpass høyt, sier Wilhelmsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når de korte statsrentene er høyere enn de lange, har man en såkalt invertert rentekurve. Dette kan skyldes at investorene venter lavere vekst, inflasjon og renter på et fremtidig tidspunkt. Historisk har rentekurven ofte vært et tegn på en kommende resesjon.

– Hvis rentekurven skal helle oppover igjen, tror jeg det vil skje fordi man priser inn rentekutt fra sentralbanken, sier Wilhelmsen.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

I august økte inflasjonen 3,7 prosent sammenlignet med samme måned året før, mens kjerneinflasjonen økte 4,3 prosent. Den amerikanske sentralbanken har et langsiktig inflasjonsmål på to prosent.

– Det finnes et scenario der rentene faller fordi inflasjonen kommer ned til målet uten en resesjon. Det var mye forhold på tilbudssiden som løftet inflasjonen under pandemien, og vi kan se at det reverseres litt nå. Etterspørselen etter arbeidskraft har falt, uten at arbeidsledigheten har steget, sier Wilhelmsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.