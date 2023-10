Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske tiåringen testet nye topper tirsdag, og det startet allerede før børsene åpnet. Da var den svært dominerende markedsrenten på vei opp forbi 4,8 prosent, og aksjemeglerne og investorene satte i gang tirsdagen med å sende aksjemarkedet ned.

Etter en halvtime hadde den den bedre S&P 500-indeksen falt 0,8 prosent og Nasdaq falt godt over én prosent. Så falt tiårsrenten noe tilbake, og da bedret børsbildet seg samtidig. Klokken 18 var både S&P 500 og Dow Jones i positivt driv, før så markedsrenten skulle begynne å klatre igjen.

Da Nasdaq og New York Stock Exchange stengte var kursendringene på pluss 0,04 og minus 0,25 for industriselskapenes Dow Jones og teknologibørsen Nasdaqs hovedindeks. Den brede S&P 500-indeksen endte opp så og si uendret med fall på 0,01 prosent.

Blant de mest omsatte aksjene steg Tesla forsiktig, mens Bank of Americas aksjekurs ble sendt opp solide 2,3 prosent. Gigabanken rapporterte kvartalstall før børsåpning, hvilket også investeringsbanken Goldman Sachs også gjorde. Goldman Sachs' aksjekurs falt imidlertid 1,6 prosent.

Får nei til Kina-eksport

Aksjonærene i databrikkeselskapet Nvidia fikk et kursfall på 4,7 prosent tirsdag, etter at det tidligere på dagen ble kjent at amerikanske myndigheter planlegger nye restriksjoner på salg av databrikker til Kina. USA ønsker å stagge kinesernes utvikling av KI-teknologi, og de nye reglene tar sikte på å sette smutthullene i restriksjonene som ble innført i fjor, skriver CNBC.

Nvidias børsverdi er skyhøy, på nær 1100 milliarder dollar. Et kursfall på fem prosent raderte i løpet av dagen ut aksjonærverdier for 57 milliarder dollar, tilsvarende nær 630 milliarder kroner. Til sammenligning er Aker BPs og DNBs samlede børsverdi, som henholdsvis er Børsens nest største og tredje største selskap, på 540 milliarder.

Restriksjonene fra i fjor hindret eksport av Nvidia-chipen H100, som blant annet brukes av det amerikanske KI-selskapet OpenAI, men gjorde det fremdeles mulig for kineserne å kjøpe den litt tregere H800-chipen.

Med de nye restriksjonen blir det også forbudt å selge disse chipene til Kina. Foruten Nvidia, falt også kursene for andre chipselskaper på Wall Street, deriblant Broadcom, Marvell, AMD og Intel. Nvidia-aksjen har tross dagens oppgang steget nesten 60 prosent de siste seks månedene.

Rentespenning i luften

En halvtime før børsene åpnet i USA falt indeksene i førhandelen, og mest for Nasdaqs tilfalle med et fall på nærmere én prosent.

De viktigste indeksene i USA steg mandag omkring én prosent, og fra gårsdagens gode børsstemning kan det nå se ut til at noe rentenervøsitet er tilbake på børsene. Markedet venter på flere taler fra sentralbankens direktører og talspersoner denne uken. Viktigst av disse blir Fed-sjef Jerome Powells tale på torsdag kveld, i tillegg til at Fed slipper en ny versjon av rapporten beige book.

Fed-rapporten vil vise hvordan statusen er rundt om i økonomiens distrikter. I markedet kan det virke som om flere frykter Fed vil signalisere økte renter. Sett bort fra et par intradagnoteringer tidligere i oktober, er tiåringen tirsdag på sitt høyeste på 16 år etter å ha klatret opp over 4,8 prosent.

Markedsrentens vandring kan skyldes at det tirsdag kom inn nye tall, som viser at den amerikanske økonomien er veldig het og i hvert fall mer enn ventet.