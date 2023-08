Artikkelen fortsetter under annonsen

Anders Misund (49) var i 2007 med å starte Oslo-kontoret til det gedigne oppkjøpsfondet EQT. Han steg raskt i gradene og er i dag partner og en av de største eierne i børsnoterte EQT. Oppkjøpskarrieren har tjent ham godt – og i 2021 dro han inn voldsomme verdier.

Det året fikk EQT-aksjen et voldsomt løft og Misund tjente over syv milliarder kroner gjennom sitt heleide investeringsselskap AM Holding.

Året etter snudde det totalt.

3,7 mrd. i minus

2022 var ikke et like kult år for EQT-aksjonærene. Aksjekursen ble nær halvert. Det samme ble resultatet til Misund.

AM Holdings ferske regnskap viser et resultat før skatt på rundt minus 3,7 milliarder kroner i fjor. Tapene knytter seg til nedskrivning av finansielle eiendeler. I notene står det beskrevet at verdsettelsen av aksjene i datterselskapet Holdeskaret Holding er knyttet til markedsverdien av EQT.

Men Misund kan fortsatt telle milliarder. Til tross for fjorårets tap, sto egenkapitalen ved årsskiftet i fire milliarder kroner. Noe særlig gjeld er det heller ikke.

Anders Misund. (Foto: Javad Parsa) Mer...

Dessuten peker børspilene riktig vei for EQT i år. Aksjen er opp rundt 15 prosent hittil i 2023.

DN har vært i kontakt med Anders Misund. Han har ingen kommentarer til regnskapet.

Suksess på Autostore

EQT er priset til rundt 300 milliarder kroner på Stockholm-børsen.

Selskapet er et av verdens største oppkjøpsfond og er kontrollert av den svenske Wallenberg-familien. Gjennom en rekke spesialiserte fond investerer EQT i selskaper rundt om i verden og videreutvikler dem med mål om å selge dem senere med god gevinst.

I Norge eier EQT i dag selskapene Ardoq, Nordic Ferry Infrastructure og Recover. Selskapet var tidligere aksjonær i den norske robotlagersuksessen Autostore.

– Det har vært en utrolig reise. Det er vår beste investering i Norge noensinne. Vi så tidlig på automatisering som et superattraktivt marked og det gjorde vi rett i. Lagerhåndtering blir ekstremt viktig for e-handels-selskapene, sa Misund om investeringer i Autostore i 2021.

Som tidligere norgessjef i EQT var det han som besluttet å investere i Autostore første gang i 2016.

Andre tidligere EQT-investeringer i Norge er XXL, Plantasjen og StormGeo.