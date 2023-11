Artikkelen fortsetter under annonsen

Akers verdijusterte egenkapital, som selskapet mener er det beste uttrykket for verdiene i konsernet, steg til 64,1 milliarder kroner i tredje kvartal. Ved utgangen av første halvår var tallet 57,2 milliarder kroner.

Det ble klart fredag morgen, da industrikonsernet la frem tall for de siste tre månedene.

Styret i Aker har godkjent en ytterligere utbyttebetaling på 15 kroner per aksje for fjerde kvartal, til sammen 1,11 milliarder kroner. 760 millioner kroner går til Røkkes TRG Holding, som er største eier med 68 prosent av aksjene.

Det samlede utbyttet for hele 2023 blir på 30 kroner per aksje.

– Vi hadde et solid kvartal, både operasjonelt og med tanke på aktiviteten på tvers av porteføljen, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i en melding.

Trekker frem Cognite

Sammen med rapporten ble det også sluppet et sedvanlig brev fra Eriksen til aksjonærene. I dagens utgave tar han for seg krigene i både Ukraina og i Midtøsten, og skriver at det geopolitiske landskapet er i ferd med å endre business- og markedsstrategier på måter som ikke er sett på flere tiår.

Ellers trekker han frem diverse milepæler for blant annet Aker Solutions og avtalen som vil gjøre Aker til en enda mer dominerende eier i Solstad Offshore.

Eriksen sparer imidlertid mye av skryten til it-selskapet Cognite, som nylig har kastet seg på KI-bølgen med sin egen generative kunstig intelligens for bruk i industrien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Cognite var skapt for dette øyeblikket, skriver Aker-sjefen.

Industrikonsernet hadde 1,5 milliarder kroner i kontanter og en samlet likviditetsreserve på 6,9 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Eksponeringen mot eiendom ble økt til 1,15 milliarder kroner, mens netto rentebærende gjelden i konsernet var 2,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

– Oppsummert er det høy aktivitet på tvers av porteføljen, både i melk- og brød-virksomheten og i våre nyere investeringer. Vår prioritet gjennom året har vært gjennomføring av vekstprosjekter, særlig i Aker BP, skriver Eriksen videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Positive bidrag fra olje og gass

Mye av verdiutviklingen i Aker bestemmes av det som forblir selskapets aller største eiendel, nemlig eierskapet i oljeselskapet Aker BP. Aksjen steg 18,9 prosent i kvartalet, og bidro dermed positivt.

Aker er fortsatt største eier i Aker BP, men ble utvannet til litt over 21 prosent etter at oljeselskapet kjøpte opp Lundin Energy og ble det aller største privateide selskapet på norsk sokkel.

Et annet selskap som bidro positivt var olje- og energiserviceselskapet Aker Solutions. På den negative siden var Aker Horizons, paraplyselskapet for det meste av Akers fornybar- og lavkarbonsatsing som ble skilt ut og børsnotert i noen hektiske måneder i slutten av 2020 og begynnelsen av 2021.

Siden den gang har det imidlertid vært en del motvind, og Aker har forenklet strukturen og pakket noen av selskapene inn i Horizons igjen. Aker Horizons meldte torsdag at verdiene i selskapet falt med én milliard kroner i kvartalet.

Etter kvartalets slutt ble det kjent at Aker bidrar med minst 2,25 milliarder kroner i kontanter og mye annet i restruktureringen av offshorerederiet Solstad Offshore. Aker blir dermed en enda mer dominerende hovedeier i Solstad.

Aker er eid 68 prosent av Kjell Inge Røkke. Investoren meldte i fjor flytting til Sveits. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.