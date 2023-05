Artikkelen fortsetter under annonsen

Møtet ble avsluttet fredag kveld, kort tid etter at Representantenes hus' leder Kevin McCarthy og en tjenesteperson i Det hvite hus kunngjorde at møtet skulle holdes.

Møtet ble avsluttet fredag kveld uten noen fremgang, uttaler den republikanske kongressrepresentanten Patrick McHenry.

Partifellen Garret Graves sier at det er uklart når neste møte med Det hvite hus skal holdes.

McHenry sier at han ikke er sikker på om forhandlerne kan klare å nå McCarthys mål om å oppnå enighet ved utgangen av denne helgen.

Det hvite hus mener den fastlåste situasjonen kan løses.

Det er fortsatt reell uenighet og det vil fortsatt være vanskelige samtaler mellom partene, men forhandlerne fortsetter arbeidet med å finne en løsning, uttaler president Joe Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre, som er i Hiroshima der Biden deltar på G7-toppmøtet.

– Vi er fortsatt optimistisk, sier hun.

Krav om utgiftskutt

Heving av gjeldstaket er en årviss øvelse i Washington og har vært gjennomført hele 78 ganger siden 1960. I år har imidlertid høyrefløyen blant Republikanerne bestemt seg for å si nei. De krever kutt i offentlige utgifter for å gå med på økt gjeld.

Dersom ikke Kongressen går med på å heve taket, kan den amerikanske statskassen gå tom rundt 1. juni, ifølge finansminister Janet Yellen. Hun sier at mislighold av statsgjelden kan true verdensøkonomien. Det samme budskapet kommer fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

23 oljefond

Den amerikanske sentralbanken advarer også mot «katastrofale følger» av å ikke heve gjeldstaket, noe som blant annet vil innebære at føderalt ansatte ikke lenger får lønn og at statlige institusjoner må stenge dørene.

Det vil også trolig tvinge fram rentehevinger som vil få alvorlige følger både for næringslivet og private låntakere i USA, advarer banken.

Det nåværende gjeldstaket er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 339.943 milliarder kroner etter dagens kurs, omkring 23 oljefond.

USAs bruttonasjonalprodukt var i 2022 på rundt 25.500 milliarder dollar.