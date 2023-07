Artikkelen fortsetter under annonsen

Sveriges sentralbank Riksbanken hevet torsdag formiddag styringsrenten til 3,75 prosent. På forhånd var det ventet en heving på 0,25 prosentpoeng, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Riksbanken anslår at den vil heve renten en gang til i år. Sentralbanken har også besluttet å øke takten på salg av statsobligasjoner fra 3,5 milliarder svenske kroner til fem milliarder svenske kroner per måned fra og med september i år.

Dagens renteheving er den syvende på rad fra Riksbanken som mange er enige om at kom sent i gang med den pengepolitiske innstramningen da inflasjonen i nabolandet virkelig begynte å bite i fjor.

Styringsrenten i Sverige er på sitt høyeste på over 15 år.

Økonomer venter to renteheving i år

Dagens rentebeskjed er Erik Thedéens tredje som sentralbanksjef, etter at Stefan Ingves gikk av ved åremålsslutt ved årsskiftet. Thedéen og den pengepolitiske komiteen peker på at inflasjonen fortsatt er langt over toprosentmålet, og at den svenske kronen kan bidra til å holde inflasjonen oppe.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en risiko for at kronens påvirkning på prisøkningene er større i dagens situasjon med høy inflasjon, heter det i pressemeldingen.

Den svenske kronen gjorde et lite hopp like etter rentebeskjeden, men kronen falt raskt tilbake til utgangspunktet. Klokken 09.45 kostet 100 svenske kroner 100,16 norske kroner.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets skriver i torsdagens morgenrapport at inflasjonstallene fra forrige måned ikke bidro til å øke presset mot Riksbanken, men at den svenske realøkonomien har igjen vist mer motstandskraft enn det man tidligere trodde.

– Andre sentralbanker har levert en rad av haukaktige rentebeskjeder i det siste, og den svake svenske kronen er en konstant hodepine for Riksbanken. Ergo, renten videre opp i dag, og våre svenske analytikere tror også at renten vil settes videre opp i både september og november, til 4,25 prosent, skriver han videre.

Han føyer til at den umiddelbare svekkelsen må sees i lys av at det var en halerisiko for en dobbeltheving.

I forkant av dagens rentebeskjed var det ikke helt utelukket at det skulle bli en dobbeltheving, slik Riksbanken gjorde ved forrige rentemøte i april.

Fallende prisvekst

Prisveksten i Sverige fra mai 2022 til mai i år endte på 9,7 prosent, etter en årstakt på 10,5 prosent i april. Fra april til mai steg prisene med 0,3 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mai ble dermed tredje måned på rad hvor prisveksten dempet seg på årsbasis.

I Sverige måles konsumprisene litt annerledes enn her hjemme. Siden 2008 har SCB operert med KPIF, eller KPI med fast rente, som tar vekk effekten av endrede renter, men fortsatt medregner endringer i energipriser. KPIF erstattet KPI som målvariabel for den svenske sentralbankens inflasjonsmål høsten 2017, og har inngått i SCBs offisielle statistikk siden 2018.

KPIF, prisvekst med fast rente, steg 6,7 prosent på årsbasis i mai.

SCB har også en konsumprisindeks med fast rente, men som ekskluderer endringer i energipriser, KPIF ekskludert for energi. Denne er dermed mer lik det vi her hjemme forbinder med kjerneinflasjon og vil med dagens høye energipriser gi et bedre uttrykk for underliggende prisendringer.

KPIF ekskludert for energi endte i mai på 8,2 prosent på årsbasis, ned fra 8,4 prosent i april.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.