Torsdag kommer Riksrevisjonen med en rapport der den har ettergått stortingspolitikernes bruk av pendlerboliger, fratredelsesytelse, etterlønn og reiselønn.

Det ligger an til at Riksrevisjonen vil komme med «sterk kritikk» i sin konklusjon om forvaltningen av politikernes ordninger, melder VG.

«Sterk kritikk» er den strengeste konklusjonen Riksrevisjonen kan gi, strengere enn «ikke tilfredsstillende» eller «kritikkverdig».

Ifølge Aftenposten og VG vil Riksrevisjonen også navngi rundt 50 politikere som har fått for mye etterlønn fra Stortinget. Aftenposten kjenner til at den sterkeste kritikken går på feilaktige utbetalinger av etterlønn, og ikke på pendlerboliger.

Tidligere riksrevisor Per-Kristian Foss varslet granskningen tilbake i november 2021, blant annet etter at DN i flere artikler belyste etterlønnsordningen.

Flere stortingsrepresentanter har ikke informert om arbeid og inntekt, samtidig som de har mottatt penger fra Stortinget.

Ordningen med etterlønn for stortingsrepresentanter som ikke fortsetter ble etablert i 1966, og har frem til nylig i stor grad vært tillitsbasert.

DN har dokumentert hvordan tidligere representanter med jobb å gå til har fått penger. Blant annet er det flere tilfeller der politikerne har søkt om permisjon fra jobbene sine, med eksplisitt henvisning til at de skulle ha fratredelsesytelse.

Også bruken av pendlerboliger har vært problematisk, som blant annet Aftenposten har omtalt i en rekke artikler.

Riksrevisjonens oppdrag har vært å vurdere hvordan ordningene har vært forvaltet, ikke utformingen av dem.