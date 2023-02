Artikkelen fortsetter under annonsen

Riulf Rustad er et kjent navn i norsk finansmiljø. Han startet karrieren som megler i Alfred Berg, og har blant annet jobbet for investor Christen Sveaas i Kistefos.

60-åringen har nå levert årsregnskapet for sitt investeringsselskap Ousdal mer enn et halvt år på overtid, eller «pinlig sent», som han selv formulerer det. Investoren unnskylder seg med at det er første gang det føres konsernregnskap.

Resultat før skatt endte på 11 millioner kroner, ned fra 103 millioner kroner i rekordåret 2020. Ousdal-konsernet er eksponert mot både shipping, offshore industrivirksomhet og venture-investeringer.

Ousdal as, årsresultat 2021 (i MNOK) 2021 2020 Endring Omsetning 163,2 – -% Driftsresultat (ebit) 13,4 – -% Resultat før skatt 10,9 – -%

Egenkapitalen i konsernet var på 287 millioner kroner ved utgangen av 2021.

– Resultatet er en del fra driften og en del fra finans. Det er ikke bare én, men flere ting, sier Rustad.

Rustad lover et langt sterkere regnskap for 2022.

– Veldig trist

Selv om Rustad har vært aktiv med private investeringer, har han de seneste årene fått mest oppmerksomhet for sin rolle som styreleder i det lille oljeselskapet Noreco, som for noen år siden tok over Shells eierskap på dansk sokkel.

Rustad er i dag 12. største aksjonær i Noreco, med aksjer til en verdi av 82 millioner kroner. Noreco-aksjen har steget vanvittige 160 prosent siden inngangen til 2022, og gitt Rustad en eventyrlig gevinst.

Rustad forteller også at han kjøpte et dykkerskip i Storbritannia da markedet var på bunnen, som ble solgt etter balansedagen. Rustad vil ikke fortelle hverken hvor mye han ga for det, eller hvor mye han fikk fra salget, men nettoverdien av skipet er i alle tilfeller bokført til 157 millioner kroner i årsregnskapet.

– Du er snart så rik at du må flytte?

– Haha, vi får se. Jeg håper ikke det. Jeg synes jo det som skjer nå er veldig trist.

Rustad frykter for de langsiktige konsekvensene når stadig mer risikokapital forsvinner.

– De kaller det også en formuesskatt, men det er en ren norsk eierskapsskatt. Det er klart det er veldig spesielt for et land å bestemme at dersom noe skal eies av nordmenn, så skal det koste mye mer enn dersom det eies av noen fra et hvilket som helst annet land.

Rustad mener Norges oljeinntekter og finansielle reserver på mange måter er en forbannelse, fordi politikerne ikke ser det han mener burde vært åpenbare, skadelige konsekvenser.

– Ingen må stå til ansvar, fordi vi svømmer i penger. Det er bare symbolpolitikk. Jeg tenker at regjeringen raserer ganske mye, sånn som den turer frem. Og jeg hørte på radioen i dag at én av fem nordmenn har problemer med de daglige utgiftene. Det er ikke bare de rike som rammes. Denne regjeringen virker ikke å være styringsdyktig.

Investeringsfilosofien

På spørsmål om hva investeringsfilosofien er basert på, svarer Rustad kontant: «Asymmetrisk risiko».

– Nedsiden må være kontrollert og veldig håndterbar, og oppsiden betydelig større. Jeg har ikke noe tidsperspektiv, og jeg vil helst eie beslutningsprosessen.

– Hva vil det si?



– At jeg går inn i selskapene med en idé om hva som skal gjøres for å få frem verdier. Jeg investerer mine egne penger, så for meg er det viktig at jeg får gjennomført de tingene jeg mener er riktige. Da tjener jeg når ting går bra, og står selv ansvarlig når ting går dårlig.

Rustad bekymrer seg litt for uroen i økonomien og markedene, og mener det er svært vanskelig å finne nye investeringsmuligheter nå. Olje og gass er det eneste han føler seg noenlunde sikker på.

– Jeg prøver å være så likvid jeg kan. Jeg synes det er vanskelig å finne nye ting å gå inn i. Det er vanskelig å finne et investeringsgrunnlag som gjør at du kan investere med en viss form for risikokontroll.

Flyr-skuffelse

Rustad tok imidlertid enorm risiko da han investerte et par millioner kroner i nå konkursrammede Flyr. Sammen med forvalter Jan Petter Sissener var han sentral i utformingen av den finansielle planen mange håpte skulle bli redningen, men som bare ble et siste vers.

– Det er ikke så mye å si om det. Jeg synes det var trist, men jeg føler at Jan Petter og jeg ga dem muligheten og den klarte de ikke å ta vare på. Da er det vel ikke liv laga, sier Rustad.

– Det høres ut som du er skuffet over Flyr?

– Vel, jeg trodde jo at de skulle klare å komme seg lenger ut i dette året. Det trodde jeg.