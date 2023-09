Stjernesmell for Robert Keith på Oslo Børs: – Helt forferdelig Brutale kursfall og Sveits-flukt til tross: Robert Keith har aldri hatt mer tro på Norge og Oslo Børs: – Så billig at du kan bli arrestert for tyveri hvis du kjøper, sier han om favorittaksjen.

3 min Publisert: 18.09.23 — 04.03 Oppdatert: 6 timer siden