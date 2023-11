Artikkelen fortsetter under annonsen

OpenAI, et av verdens ledende selskaper innen kunstig intelligens, meldte fredag kveld at dets leder, Sam Altman, går på dagen. Han vil erstattes av teknologidirektør Mira Murati frem til en permanent erstatter er på plass.

OpenAIs styre står bak beslutningen, og styret begrunner det hele i at det ikke lenger har tillit til Altmans evne til å lede selskapet.

Nyheten skapte store reaksjoner, satte fyr på Twitter og preger overskriftene i finansaviser verden over lørdag morgen. Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, skrev følgende på Twitter/X fredag kveld:

– Oii. Sam Altman som har rystet hele verden med ChatGTP får sparken. Med 300 ansatte har han bygget opp et selskap som nylig var verdsatt til 86 milliarder dollar. Det er jo AI som har fått aksjemarkedet til å stige med 19 prosent i et år hvor det egentlig skulle ha falt.

– Dette ser du nesten aldri

Verdsettelsen på 86 milliarder dollar ble nevnt av Altman selv for få uker siden, og er enorm tatt antall ansatte i betraktning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er en people business, og verdsettelsen er som den er på grunn av teamet og kulturen i selskapet – det er det som har gjort det attraktivt. Det er ikke i et slikt selskap du bør si opp folk, og dette gjør at verdsettelsen neppe er 86 milliarder dollar lenger, utdyper Næss overfor DN.

– Å si opp toppsjefen i en suksesshistorie som dette ser du nesten aldri, legger han til.

Styret i OpenAI meldte at en nøye gjennomgang ligger bak avgjørelsen, og at det har konkludert med at Altman ikke har vært ærlig og konsekvent overfor styret – noe som har hindret styret i å «utøve dets ansvar».

Flere medier: Styret angrer seg

Utover lørdag kveld og natt til søndag norsk tid rapporteres det at styret som sparket Altman er i samtaler med å få ham tilbake som toppsjef – et drøyt døgn etter avskjeden.

The Verge er et av mediene som melder dette, og viser til et antall personer med kjennskap til saken. Én av dem har opplyst at Altman er ambivalent, og krever betydelige endringer av styret som betingelse.

En kilde har fortalt Reuters at Altman vurderer å starte et eget KI-selskap. Kilder har også opplyst overfor Reuters at storinvestor Microsoft særlig jobber på for få styret til å hente inn Altman igjen. Microsoft frykter angivelig at Altmans avgang skal få nøkkelpersonell i OpenAI til å slå følge med Altman ut dørene hos selskapet, og således svekke OpenAI.

Tror ikke Microsoft står bak

Ifølge Financial Times skal Altman ha blitt fortalt at han fikk sparken bare 30 minutter før styrets beslutning ble gjort offentlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette skjedde veldig brått, og det rapporteres at Microsoft fikk vite om dette bare minutter før det ble offentlig – så det er heller ikke de som står bak, sier Næss.

Altman selv kommenterte avgjørelsen slik på Twitter/X:

– Jeg har elsket tiden min i OpenAI. Det har forandret meg som person, og forhåpentlig vil det også forandre verden bitte litt. Mest av alt har jeg elsket å jobbe med så talentfulle mennesker. Jeg kommer til å ha mer å si om fremtiden senere.

Sam Altman, nylig avgått leder for OpenAI. (Foto: Eric Risberg/AP) Mer...

Kort tid etterpå meldte styreleder og medgrunnlegger Greg Brockman at han går av. Brockman regnes som en av de viktigste ingeniørene i selskapet, ifølge The Economist.

– Basert på dagens nyheter, slutter jeg, skrev han i et åpent brev til OpenAI.

Også to andre høytstående OpenAI-ledere har trukket seg.

Næss har bitt seg merke i at styret i OpenAI har en noe utradisjonell styresammensetning, størrelsen tatt i betraktning. Ilya Sutskever, forskningssjef, er styremedlemmet som ifølge Næss tok initiativ til Google Meet-møtet der Altman fikk sparken. I tillegg sitter Quora-sjef Adam D'Angelo, seriegründer Tasha McCauley og Helen Tiner, leder for en tankesmie innen teknologi og sikkerhet, i styret.

– Ingen styremedlemmer representerer aksjonærene, sier Næss.

– Og ingen aksjonær er tjent med utkastelse av toppsjefen på så kort varsel, legger han til.

Microsoft er største aksjonær i OpenAI, og har skutt flere milliarder dollar inn i selskapet. Microsoft-aksjen falt 1,4 prosent på et drøyt kvarter etter at nyheten sprakk.

En talsperson i Microsoft uttalte fredag kveld at selskapets langsiktige partnerskap med OpenAI fremdeles står, og at Microsoft står midlertidig toppsjef Mira og OpenAIs team bi i arbeidet med å bringe «en ny æra» av kunstig intelligens til kundene.

– Personkonflikt

I forbindelse med at kunstig intelligens generelt, og Chat GPT og OpenAI spesielt, har fått stadig større oppmerksomhet, har også Sam Altman i stadig større grad entret offentligheten.

I mai sto han foran USAs senatorer og ba dem om å regulere kunstig intelligens, som har hatt en radbrekkende utvikling det siste året.

– Jeg tror at dersom denne teknologien bærer galt av sted, kan ting gå ganske ille. Og det vil vi være tydelige på. Vi ønsker å jobbe sammen med myndighetene for å forhindre at det skjer, sa Altman da.

Næss tviler på at uenighet rundt hvor raskt man skal la teknologien utvikles ligger bak avskjeden. Dersom dette var bakenforliggende årsak, ville styret heller forsøk å løse det på mer langsiktig vis – og for eksempel gitt Altman andre ansvarsområder.

– Min subjektive mening er at dette virker som en personkonflikt mellom Ilya Sutskever og Sam Altman, sier Næss.

– Styret må komme med en grundigere redegjørelse. Dette er gjort på en så rask, hard og brutal måte, noe som er svært uvanlig for så store selskaper, som igjen gjør at ingen har noe godt svar på hva som ligger bak, legger han til.

OpenAI ble stiftet som en non-profit-bedrift i 2015 av blant annet Peter Thiel, Elon Musk og Altman selv, og har hatt Altman som konsernsjef siden 2020.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.