Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor Runar Vatnes investeringsselskap Vatne Equity fikk et tap før skatt på 288,9 millioner kroner i fjor, fremgår det av selskapets ferske regnskap.

De børsnoterte aksjeverdiene, som utgjør brorparten av investeringene i selskapet, ble nær halvert til 349,9 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Vatne har i løpet av de siste årene markert seg som en av Oslo Børs' mest fremtredende investorer og styrer sitt forretningsimperium gjennom hovedselskapet Vatne Capital, som er eneeier av Vatne Equity.

Etter å ha tjent store penger på Børsen gjennom pandemien, har det surnet skikkelig til for investoren de siste par årene. Katastrofal kursutvikling for Atlantic Sapphire og Nykode Therapeutics er noe av grunnen.

Bytter metode

Siden vinteren 2021 har både oppdrettsselskapet og biotekselskapet regelrett krasjet på Oslo Børs. Atlantic Sapphire er ned 98 prosent i perioden, mens Nykode har falt over 70 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I notene fremgår det at aksjene Vatne Equity eier i både Atlantic Sapphire, Nykode og Gentian ved utgangen av 2022 er oppført til «anskaffelseskost» i stedet for balanseført verdi, slik det var ved utgangen av 2021.

Atlantic Sapphire-aksjene hadde dermed en bokført verdi på 344,8 millioner kroner ved utgangen av fjoråret, mens de ved utgangen av 2021 var oppført til en balanseført verdi på bare 55,3 millioner kroner.

For Nykode slår det ut motsatt vei, da den balanseførte verdien ved utgangen av 2021 var 208 millioner kroner, mens den bokførte verdien ved utgangen av 2022 var oppført til 54,3 millioner kroner.

Stilt som sikkerhet

Selskapet opplyser videre at alle de noterte og unoterte aksjene er stilt som sikkerhet for lån fra banker på til sammen 210 millioner kroner. Den samlede gjelden i selskapet var 481 millioner kroner ved utgangen av 2022, der rundt halvparten er konsernintern og resten er til banker og kredittinstitusjoner.

Egenkapitalen ble mer enn halvert til 96 millioner kroner.

I kontanter står det igjen 68.845 kroner, ned fra 4,8 millioner kroner i 2021. I notene fremgår det videre en kapitalinnsprøytning på 303,9 millioner kroner i løpet av 2022.

Det foreligger ennå ikke et fullstendig regnskap for Vatne Capital, som for 2022 for første gang vil samle de mange underselskapene i konsernet, ettersom terskelverdiene er blitt oppfylt.

Han har ellers de siste årene gjort seg bemerket med exiten i Solon Eiendom, som ble solgt til svenske SBB og en rettsfeide med Carl Erik Krefting. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.