Investor Runar Vatne bygget seg tidlig opp på eiendomsinvesteringer og var blant annet med å selge luksusmotestrøket med Steen & Strøm, Eger, Hermes og Gucci i sentrum av Oslo med stor gevinst. Med årene bygget han seg også opp til å bli en stor privatinvestor på Oslo Børs.

I 2021 skrev DN at Vatne var blitt over en milliard rikere på to år etter å ha lagt bak seg en periode med store gevinster. I 2021 tjente han 644 millioner kroner, skriver Finansavisen, som fredag også omtaler 2022-resultatet for Vatnes heleide investeringsselskap Vatne Capital.

Ifølge Finansavisen beløper nettoresultatet seg til et tap på nærmere én milliard kroner.

– 2022 ble resultatmessig et veldig dårlig år, sier Vatne Capitals finansdirektør Jens Borge-Andersen til avisen, og sier videre at mye skyldes elendig utvikling i den noterte aksjeporteføljen, i tillegg til at det ble gjort nedjusteringer på verdien på deler av eiendomsporteføljen kombinert med økte finanskostnader.

Av tapet på nær en milliard kroner i fjor, var nesten 700 millioner urealiserte tap på noterte aksjer, ifølge Finansavisen, som skriver at den verdijusterte egenkapitalen er på 2,1 milliarder kroner, ned fra 3,1 milliarder kroner.

Borge-Andersen sier til avisen at de har tatt grep for å ta ned risikoen og at boligprisene har holdt seg godt.

– Vi har tatt noen grep ved å selge unna boliger i både Norge og Sverige. For boliginvesteringer slår de økte rentene hardt, selv om leiemarkedet har gått mye i Norge den siste tiden. Samtidig har boligprisene på mindre leiligheter i Oslo holdt seg godt, og ved salg har vi ikke merket mye til fallende priser, sier han.