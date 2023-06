Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg så ikke dette skje. Det er helt utrolig.

Fra Spania har hedgefondforvalter Tor Svelland pløyet gjennom nyhet etter nyhet om det som nå pågår i Russland: Wagner-gruppens hærtog mot Moskva.

Hedgefondforvalter Tor Svelland. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Han eier og driver Svelland Capital, et hedgefond spesialisert på råvarer, energi og frakt og har over 30 års erfaring fra disse markedene. Nå tror han oljeprisen vil stige kraftig når markedet åpner for handel natt til mandag.

– Jeg kommer til å bli veldig overrasket hvis ikke oljeprisen stiger veldig, sier Svelland.

Hva som vil skje i markedene for øvrig er han imidlertid usikker på.

– Det er veldig, veldig vanskelig å bedømme hva som kan skje. Man kan trekke ut både positive og negative ting. Blir det borgerkrig vil det være dramatisk for oljeprisen – det er ti prosent av verdens oljeproduksjon som er «at risk». Og på mandag vil du umiddelbart få et marked som priser inn risikoen for at noe kan skje, sier Svelland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljeprisen steg markert fredag kveld

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, følger også interessert med på den dramatiske utviklingen i Russland. Han mener det er vanskelig å være bastant nå som situasjonen er såpass uoversiktlig, men én ting er han sikker på:

– Usikkerhet, interne stridigheter og frykt for borgerkrig vil gjøre at oljeprisen styrker seg, i hvert fall på kort sikt, sier Næss lørdag ettermiddag.

Russlands president Vladimir Putin er under hardt press. Her under en tv-tale tidlig lørdag. (Foto: Gavriil Grigorov/AFP/NTB) Mer...

Siden starten av mai har prisen på nordsjøolje holdt seg under 80 dollar fatet, og mellom 72 og 80 dollar fatet.

Fredag falt prisen til et bunnivå på 72,3 dollar, men da de første, små dryppene om hva som var i emning i Russland ble lekket til markedsaktører, steg den til 74,44 dollar på få timer.

– Hvis denne situasjonen fortsetter kommer det til å få store konsekvenser for oljemarkedet. For det handler etter hvert om å kontrollere inntektene til landet, som i stor grad handler om å selge olje og oljeprodukter, sier Svelland.

Et oljelager i utkanten av byen Voronezj står i brann, mens leiesoldater fra Wagner kjører mot Moskva. (Foto: Reuters/NTB) Mer...

Kan styrke kronen

Næss i Nordea sier Russland på nesten imponerende vis har klart å holde produksjonen og eksporten oppe på et høyt nivå siden oppskaleringen av krigen i Ukraina i februar i fjor, til tross for de vestlige sanksjonene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, tror oljeprisen vil påvirkes mest av uroen i første omgang. (Foto: Eivind Senneset) Mer...

Han tror det blir vanskelig å holde både produksjonen og eksporten oppe hvis det bryter ut uro og i ytterste konsekvens kamphandlinger i Russland.

– Normalt vil kronekursen følge oljeprisen, og vi vil da kunne se at kronen styrker seg, sier Næss.

Men for børsene tror han uroen på kort sikt vil være negativt for aksjemarkedene.

Tross indre strid i Russland rammet en russisk rakett den ukrainske hovedstaden Kyiv lørdag morgen. Ordfører Vitalij Klitsjko inspiserer skadene. (Foto: Sergei Chuzavkov/AFP/NTB) Mer...

– For tidlig å si noe om

Storebrand-forvalter Olav Chen følger også med på reaksjonene internasjonalt, og han merker seg at de fleste ennå famler i blinde om utviklingen videre.

– På generelt grunnlag er all usikkerhet negativt for finansmarkedene. På den annen side, hvis dette kan svekke president Putin og forringer hans planer for Ukraina-krigen, er det positivt for Vesten og Ukraina. I den grad det gir håp om en tidligere slutt på krigen, vil det også være positivt for finansmarkedene, sier Chen.

Olav Chen. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Næss tror konsekvensene på lang sikt blir beskjedne, og selv om uroen skulle legge seg har han liten tro på at oljeprisen i særlig grad vil falle.

– For aksjemarkedene tror jeg ikke dette vil få noen stor betydning, sier Næss.

Chen understreker at det fortsatt er mye vi ikke vet. Det gjelder både utviklingen i Russland, eller om dette kan bety at krigen i Ukraina endelig kan gå mot en slutt.

– Jeg mener det er altfor tidlig å si noe om det, sier Chen.

Her hevder Wagner-sjefen å ha inntatt russiske byer: – Vi vil møte forsvarsministeren:



(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.