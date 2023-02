Artikkelen fortsetter under annonsen

Fornybar investeringsselskap Saga Pure, der Øystein Stray Spetalen er største eier, tapte 101 millioner kroner i fjerde kvartal 2022.

Til sammenligning tapte selskapet 92,6 millioner kroner i samme periode året før.

Selskapet gikk inn i 2023 med en kontantbeholdning på 787 millioner kroner, og ingen gjeld.

– Saga Pure fullførte salget i Bergen Carbon Solutions i det fjerde kvartal, som endte med en samlet gevinst på 229 millioner kroner. Det fortsetter å jobbe aktivt med vår investeringsportefølje og vil opprettholde den selektive investeringstilnærmingen fremover, sier Espen Lundaas, administrerende direktør i Saga Pure.

Aksjen steg over én prosent ved børsåpning, men snudde nedover en halvtime inn i handelsdagen. Klokken 09.46 faller aksjen 0,1 prosent.

Saga Pure var lenge største eier i Bergen Carbon Solutions, men forsvant helt ut av topplisten denne uken.

Siden toppen i januar 2021 har selskapet falt over 50 prosent på hovedindeksen på Oslo Børs. Dagens markeds verdi er 839,8 millioner norske kroner.

Droppet å skille ut nytt selskap

Saga Pure meldte i november 2022 at det vil etablere og deretter børsnotere et nytt investeringsselskap, ment for å investere i kriserammede selskaper, eller «distressed assets».

Det nye selskapet skulle få en halv milliard kroner i startkapital fra Saga Pure.

– Saga Pure har bygget seg opp en solid portefølje med investeringer i grønn teknologi. Det siste året har vi sett uroen i finansmarkedene, som vi venter at skal fortsette, og vi tror dermed det vil bli gode investeringsmuligheter i selskaper i krise, skrev tidligere Saga Pure-sjef Bjørn Simonsen i meldingen.

Saga Pure ventet å børsnotere det nye selskapet i løpet av første kvartal 2023, men en måned etter det ble annonsert meldte selskapet at det ville droppe å skille ut et nytt selskap og børsnotere det.

Det nye selskapet skulle ledes av Håkon R. Fure, som tidligere har jobbet i meglerhuset DNB Markets og i Tor Olav Trøim-selskapet Magni Partners. Han har også hatt styreverv i Avida Finans, Mybank, Storebrand og Yara.