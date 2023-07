Artikkelen fortsetter under annonsen

Det siste året har sentralbanker verden rundt kommet med rentehopp etter rentehopp i kampen mot inflasjonen.

Her hjemme ble det satt ny rekord i mai da kjerneinflasjonen steg til 6,7 prosent – langt over hva Norges Bank hadde i sine prognoser. Mandag morgen legges juni-tallene frem, og seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets venter at prispresset vil fortsette å være høyt.

– Slik utsiktene er ser det ut som at kjerneinflasjon vil være høy over en lang periode. Godt over seks prosent i flere måneder. Det vil ikke roe nervene til Norges Bank, det er en utfordrende situasjon, sier Midtgaard.

Norges Bank har i sine anslag en kjerneinflasjon på 6,6 prosent – dersom det blir fasiten mener Midtgaard at tallene vil underbygge en ny heving i august.

– Det er ventet at kjerneinflasjonen har tatt seg marginalt ned til 6,6 prosent på årsbasis i juni. Det innebærer et sterkt prispress i norsk økonomi, og nå er x-faktoren matvareprisene, sier Midtgaard.

Kan ha høy inflasjon lenge

Å få ned inflasjonen er hovedprioriteringen til Norges Bank, og er helt avgjørende for hvor mange renteøkninger som kommer i tiden fremover og hvor lenge styringsrenten skal være høy.

Midtgaard peker på at forventningene til internasjonale styringsrenter har tatt seg opp de siste ukene, med unntak av de amerikanske renteforventningene som falt like før helgen. Det er dårlig nytt for både Norges Bank og den norske kronen.

– Norges Bank havner i en skvis, og må passe på å ikke havne etter handelspartnerne. Prisveksten vil være høyere hos oss enn våre handelspartnere fremover, og vi har ikke sett den fulle effekten av kronesvekkelsen enda, sier Midtgaard

Kronen har svekket seg langt mer enn Norges Bank ventet i år – og mer enn sentralbankens modeller har kunnet forklare.

En kronesvekkelse får betydelig effekt på konsumprisene med et etterslep på anslagsvis seks måneder. Flere handelsaktører har varslet betydelige prisøkninger fremover, og beskrevet valutasituasjonen som svært krevende.

Renteforventningene falt i USA

Over Atlanteren er det to uker igjen til nok et rentemøte – og en mulig renteheving fra den amerikanske sentralbanken. Men før den tid skal økonomene også få servert amerikanske inflasjonstall.

Midtgaard venter en ganske stor reduksjon i årsveksten i den totalinflasjonen. Det er ventet at totalinflasjonen faller fra fire prosent i mai til 3,1 i juni. Det sier Midtgaard kun er drevet av baseeffekter, og at nedgangen ikke letter presset på sentralbanken.

– Den store nedgangen vil ikke roe nervene til Fed fordi kjerneinflasjonen er ventet å komme høyt, sier Midtgaard som mener det viktigste å følge med på når tallene kommer er tjenesteprisutviklingen.

Ifølge Midtgaard har vareprisene alt kommet et godt stykke ned, men tjenesteprisveksten – som er en driver for årsveksten i kjerneinflasjonen – fortsatt er sterk og ofte vil den type prisvekst holde seg stabil.

– Det er bekymringsfullt for prisveksten i tjenester kan dermed feste seg på høyt nivå, sier Midtgaard.

Renteforventningene i statene har falt de siste døgnene. Før helgen priset markedet inn med nærmest sikkerhet at det vil komme to rentehevinger til fra Fed, men forventningene falt raskt etter de amerikanske «payrolls-tallene» ble lagt frem. Nå priser markedet inn med 88 prosent en renteheving i juli.

Sjefstrateg i Formue, Christian Lie, venter flat omsetningsutvikling for kvartalet når selskapene nå legger frem sine kvartalsrapporter.

Resultatrush

Det første halvåret på Børsen er unnagjort, og uken som kommer vil også by på en rekke resultater for selskaper notert på Oslo Børs. Forrige uke gikk startskuddet da rederiet Stolt-Nielsen la frem sine resultater. Nå følger flere tungvektere etter.

Blant annet skal storbanken DNB, energigiganten Aker BP og matkonsernet Orkla legge kortene på bordet. Først nevnte har hatt en knapp vekst på 2,3 prosent på Børsen hittil i år, Orkla på sin side har steget 8,2 prosent og for Aker BP har utviklingen så langt vært negativ – med ett fall på 14,2 prosent hittil i år.

Over Atlanteren er det også duket for ferske kvartalsrapporter fra blant annet Citigroup, storbanken JP Morgan og Wells Fargo.

Sjefstrateg i Formue, Christian Lie, venter flat omsetningsutvikling for flere amerikanske selskaper når resultatsesongen sparkes i gang til uken.

– Konsensus forventning er et samlet inntjeningsfall på syv prosent for S&P 500 for årets andre kvartal, sier Lie.

Dersom analytikerne får rett i anslagene, vil dette markere bunnen på inntjeningsutviklingen i denne syklusen. Lie mener noe av det som trekker utviklingen ned er lavere energi- og råvarepriser, samt avtagende inflasjon som begrenser selskapenes mulighet til å øke sine utsalgspriser.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, peker på at inntjeningen har vært mye sterkere enn det man tidligere har fryktet.

– Det er med og forklarer oppgangen vi har sett i første halvår, sier Chen.

Senior porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen, forklarer oppgangen i markedet det siste halvåret med at inntjeningen har vært sterkere enn hva man opprinnelig fryktet.

Fire avgjørende faktorer

Det er knyttet stor spenning til hvordan markedet vil reagere på resultatene som legges frem utover den kommende perioden. Lie trekker blant annet frem selskapenes marginutvikling som en avgjørende faktor for markedsreaksjonen.

– Noe av det som har støttet marginene de foregående kvartalene har vært virksomhetenes evne til å skyve egne kostnadsøkninger over på kundene. Fremover kan dette bli vanskeligere, og skulle kostnadsøkningene overstige prisveksten, vil marginene kunne komme under fornyet press, sier Lie.

Samtidig peker sjefstrategen på signaler fra bankene som en nyttig informasjonskilde for kredittutviklingen fremover.

– Utlånsvolumene har falt etter bankuroen i mars, både til husholdninger og bedrifter. Bankene utfordres av både fallende innskuddsdekning og høyere innskuddskostnader, blant annet fordi kundene foretrekker pengemarkedsfond eller korte statspapirer fremfor bankinnskudd, sier Lie.

Ifølge Lie, vil investorene også følge nøye med på selskaper tilknyttet kunstig intelligens (KI) og være oppmerksomme på signaler fra det amerikanske konsummarkedet som følge av at flertallet av amerikanske makroøkonomer tror på resesjon i løpet av de neste 12 månedene.