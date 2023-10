Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS' turbulente vei ut av den finansielle krisen innebærer en ny aksjonærstruktur der den danske stat, flyselskapet Air France-KLM og to finansielle størrelser går inn:

Den ene, en institusjonell fondsforvalter med base i USA, Castlelake, blir størst med en knapp tredjedel av aksjene

Et dansk investeringsselskap, Lind Invest, blir fjerde størst på aksjonærlisten med nær ni prosent av aksjene

Lind Invest eies av Henrik Lind som har bygget opp en balanse på 14,3 milliarder kroner gjennom flere oppkjøp og salg. Nå stiller han med minst 1,1 milliarder kroner i kapitalinnsprøytningen i SAS, som henter 13 milliarder hos de nye eierne.

Den 48 år gamle danske investoren har frem til nå vært et ubeskrevet blad i Norge, men han har de siste 15 årene satt sine spor i dansk finans med raid i fergerederiet Molslinjen, flere banker og finansforetak. Blant annet lå han i flere år i en oppkjøpskamp om tradisjonsrike Danske Andelskassers Bank.

Den største gevinsten har han imidlertid fra et annet sted.

Kapitalen som er satt i sving – nå også i SAS – stammer nemlig delvis fra Norge og en megadeal med Equinor.

Cashet inn på Equinor

I 2018 ble det kjent at den norske olje- og energikjempen sikret seg Danske Commodities, en Århus-basert tradingvirksomhet innenfor spesielt kraft og gass som ble grunnlagt av Lind på begynnelsen av 2000-tallet. Prislapp: 400 millioner euro, eller omtrent fire milliarder norske kroner den gangen. Og Lind selv innkasserte mesteparten av summen.

Lind er ikke spesielt pratesyk når DN ringer ham.

– Vi har ingen utfyllende kommentar å komme med, utover å vise til det vi har hatt av tidligere investeringer, sier den danske investoren som tydelig er i godt humør etter å ha landet avtalen om kjøp av SAS tirsdag kveld.

Selv om transaksjonen med Equinor interessant nok har vist seg å bli enda mer innbringende for den norske kjøperen, er mye av Linds formue bygget på handelen med Equinor.

SAS' nye eiere Castlelake, en internasjonal fondsforvalter, med 32 prosent.

Den danske stat, med 25,8 prosent.

Air France-KLM, med 19,9 prosent av selskapet.

Lind Invest, et dansk family office, med 8,6 prosent.

De resterende 13,6 prosent vil trolig eies av kreditorer som får gjort om gjeld til aksjer.

Danske Commodities fikk et usedvanlig innbringende år i 2022 med de svært volatile energimarkedene, og i sommer ble det kjent at Equinor i år mottok sitt første utbytte fra selskapet det nå er heleier av. Utbyttet var på 1,5 milliarder euro – altså nesten fire ganger oppkjøpsprisen i euro, men mer enn det regnet med fjorårets kronekurs. Danske Commodities fikk et resultat før skatt på nesten 23 milliarder kroner i fjor.

Hvordan bli millionær?

Lind startet selv som «bankelev» i Danske Bank før han flyttet videre i dansk banksektor. Han utviklet finanskunnskapen og investeringsferdighetene som porteføljeforvalter i Jyske Bank, før han ble med i Energi Danmark og deretter etablerte investeringsselskapet Lind Invest for snart 20 år siden. Det var her han var med på å sette opp Danske Commodities.

Flere aviser har at Lind kjøpte sine første aksjer med konfirmasjonspengene som 14-åring, som avisen BT. Og selv om mannen er fra Århus og kjent som «aarhusianer», har sponset den lokale storklubben i Aarhus AGF for hundrevis av millioner, var Linds første investering i fotballklubben Brøndby utenfor København.

Tross et underskudd i Lind Invest i fjor, har konfirmasjonspengene vokst til en milliarder. De tre foregående årene, fra 2019 til 2021, ble svært innbringende og ga et samlet nettooverskudd på 8,6 milliarder kroner. Nå skal noe av dette altså settes i sving i flyselskapet SAS.

Styreleder i SAS, Carsten Dilling, ville overfor DN tirsdag kveld ikke opplyse hvor store beløp hver og en av de fire ulike eierne stiller opp med i totalen på 13 milliarder svenske kroner. Han antydet imidlertid at en komplisert «komplisert aksjonæravtale» innebærer at fordelingen av regningen ikke nødvendigvis blir etter den forholdsmessige aksjonærbrøken, da Air France-KLM selv har begrenset med fri kapital.

Det kan innebære at de finansielle investorene må inn med mer enn det de skulle etter eierandel. For Lind kan det bety at han må stille med mer enn de 1,1 milliarder kronene som hans SAS-eierskap skulle tilsi.

På spørsmål om han kjenner til læresetningen om hvordan man mest effektiv blir millionær (svar: ved å investere en milliard i et flyselskap), ler han.

– Men, ja, vi er langsiktige i SAS, legger han til.