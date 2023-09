Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS fraktet 2,3 millioner passasjerer i august, opp 22 prosent fra samme måned året før.

Kabinfaktoren, eller fyllingsgraden, var 79 prosent forrige måned.

– SAS avslutter en travel sommersesong med totalt 7,1 millioner passasjerer i løpet av juni, juli og august. Vi har jobbet hardt for å øke trykket i sommersesongen, og er glade for å se den sterke etterspørselen og de høye passasjertallene, sier SAS-sjef Anko vad der Werff.

Han legger til at etterspørselen ser stabil ut fremover, og selskapet vil øke kapasiteten i vintersesongen.

Til sammenligning fraktet flyselskapet 2,4 millioner passasjerer i juli – som regnes som årets viktigste måned.

Ellers så øvrige nøkkeltall slik ut i august:

Total kapasitet (ASK) var 4262 millioner setekilometer i måneden. Det er en økning på 16,4 prosent fra året før.

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 3360 millioner setekilometer. Det er en økning på 16,6 prosent fra året før.

Billettinntekter per fløyet passasjerkilometer – det som på luftfartslingo kalles yield – estimeres til 1,06 kroner, en økning på seks prosent fra samme måned året før.

Nærmer seg fristen

Akkurat nå er SAS-ledelsen opptatt av den pågående refinansieringen og jakten på «minst» 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital fra investorer. Konkursbehandlingen i USA skulle være en ni til 12 månedersprosess i domstolen, men ser ut til å bli 18 måneder.

Nå er planen at det endelige bud skal være levert innen mandag 18. september. Her har SAS tidligere opplyst at det i en situasjon med flere budgivere, eller interessenter med likeverdige bud, åpnes for å avholde en budrunde.

Tidligere het det seg også at SAS i slutten av august ville offentliggjøre hvem som skal skyte inn frisk kapital. Dette er også utsatt.

Kjempesprekk

Alle de små utsettelsene av egenkapitalinnhentingen fører til at tidsskjemaet for konkursbehandlingen forlenges helt opp til jul. Eller som selskapet skrev i en børsmelding i juni:

– SAS strever etter å sluttføre domstolsprosessen i USA omkring årsskiftet.

Det vil i så fall bety en kjempesprekk i den opprinnelige tidsplanen. For da van der Werff i fjor sommer leverte inn søknaden for en konkursbehandling under amerikansk lovgivning, kjent etter paragrafen Chapter 11, antydet han at prosessen skulle være ferdig senest i løpet av sommeren 2023.

